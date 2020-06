The Umbrella Academy 2, i ragazzi guardano al futuro nel nuovo poster ufficiale

Manca ormai un mese all'uscita della seconda stagione di The Umbrella Academy, e la macchina promozionale si muove a pieni giri. Dopo le immagini promozionali su Instagram, viste nei giorni scorsi, Netflix ha pubblicato anche un nuovo poster ufficiale della serie.

L'immagine, che si può vedere anche in calce alla news, mostra i membri della famiglia Hargreeves in posa con gli occhiali da sole, attraverso le cui lenti si vedono dei presagi del futuro.

Gerard Way, produttore esecutivo della serie Netflix nonché autore dell'omonimo fumetto a cui è ispirata, ha recentemente raccontato a Comicbook.com come si è preparato, insieme allo showrunner Steve Blackman, alla seconda stagione di The Umbrella Academy.

"Quello che ho fatto per Steve e gli sceneggiatori la prima volta nella stanza degli scrittori è stato creare un documento di 18 pagine che spiegasse tutto" ha detto. "Compresi i graphic novel che non sono ancora usciti, che dovrebbero essere 8 quando avremo finito. Quindi gli ho dato un progetto di cosa succede perché vuoi seminare delle cose per le serie future, con la speranza di avere successo per farne di più. Sono sempre curiosi di sapere cosa faremo io e Gabriel [Bà, illustratore del fumetto]. Inviamo sempre i nostri fumetti, vogliono davvero sapere cosa succederà."

