The Umbrella Academy 2 e la relazione che ha sconvolto i fan: parla lo showrunner

La seconda stagione di The Umbrella Academy ha lasciato di stucco buona parte del pubblico della serie Netflix, che proprio non è riuscito a soprassedere sulla piega romantica che ha preso il rapporto tra due personaggi. A commentare la vicenda lo showrunner Steve Blackman.

Attenzione, di seguito troverete alcuni spoiler su The Umbrella Academy 2!

Ovviamente stiamo parlando della storia d'amore tra Luther ed Allison, già anticipata nella prima stagione e che nella seconda riceve maggiore spazio narrativo, anche grazie ad alcuni sviluppi secondari che vedono protagonisti i due fratelli Hargreeves. A lasciare di stucco i fan la scelta dell produzione di portare sul piccolo schermo una relazione alquanto atipica e, detta di alcuni, addirittura "incestuosa".

"Vorrei ricordare al nostro pubblico che no, non sono fratelli biologici, ma che al contempo crescere insieme e così a stretto contatto li ha avvicinati in un modo singolare", ha dichiarato Blackman. "Del resto non hanno avuto un'infanzia normale come altri bambini. Sono fratelli? Più o meno, ma non sono neanche biologicamente imparentati. La loro è sorta di una storia d'amore tra cuccioli, non sappiamo ancora se sia vero amore, potrebbe essere solo un primo amore o rivelarsi ancora altro. È quel genere di profondo legame che si sviluppa in chi cresce insieme e che trae forza dai bei momenti di un passato condiviso".

La scelta degli sceneggiatori, secondo Blackman, deve quindi essere intesa in un contesto più ampio e sicuramente peculiare e la chiarificazione del rapporto tra Luther ed Allison potrebbe essere uno dei tanti punti che The Umbrella Academy 3 dovrà chiarire, o almeno è quello che si spera visto che la serie Netflix non è ancora stata rinnovata. Parlando di buone e cattive idee, cosa ne pensate del ritorno di un personaggio in The Umbrella Academy 2?