The Umbrella Academy 2, la seconda stagione in arrivo: Netflix svela la data

Il reveal della data di uscita arriva direttamente da Netflix e a quanto pare potremo goderci le novità di The Umbrella Academy 2 prima del previsto.

"Il 1° ottobre 1989 nacquero sette esseri umani incredibili. Il 31 luglio 2020 torneranno con la seconda stagione di @UmbrellaAcad, solo su Netflix".

Nel video pubblicato vediamo gli attori protagonisti mentre si esibiscono in un balletto celebrativo realizzato apposta per l'occasione, ovviamente ognuno a casa propria. Un bel modo per comunicare ai fan, rimasti col fiato sospeso dopo la prima stagione, che l'attesa non sarà poi così lunga. Visto che le riprese erano già terminate, le previsioni più ottimistiche vedevano l'arrivo della seconda stagione per questo autunno, mentre altri parlavano del 2021. Nonostante la pandemia, la post-produzione deve essere continuata senza grossi problemi e se non altro gli utenti Netflix potranno festeggiare in piena estate.

Ritroveremo tutti gli attori principali che hanno dato vita ai fratelli Hargreeves, da Ellen Page a Tom Hopper, e probabilmente scopriremo qualcosa in più sul passato dei vari personaggi e sui loro poteri. Se guardiamo ai fumetti la seconda stagione potrebbe includere gli eventi legati all'assassinio di JFK e al Vietnam, ma per saperne di più dovremo aspettare il 31 luglio. A quanto pare gli sceneggiatori sarebbero già all'opera per una terza stagione di The Umbrella Academy.