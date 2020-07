The Umbrella Academy 2, la serie Netflix è quasi perfetta secondo Rotten Tomatoes

La seconda stagione di The Umbrella Academy sarà disponibile su Netflix a partire da Venerdì 31 Luglio ma, secondo Rotten Tomatoes, il noto sito di recensioni, la serie rasenterebbe la perfezione come dimostrano i giudizi unanimemente positivi.

La piattaforma stranota sul web per i suoi giudizi critici scrive : "A riprova del fatto che il tempo può curare quasi tutte le ferite, la seconda stagione esaltante della Umbrella Academy alleggerisce il suo carico tonale senza perdere il suo nucleo emotivo, dando ai fratelli tantissimo spazio per crescere mentre raddoppia il divertimento del viaggio nel tempo".

Al momento una trentina di recensioni per The Umbrella Academy Stagione 2 sono state pubblicate su Rotten Tomatoes . Di queste tutte sono positive eccetto una, dando alla stagione 2 un punteggio complessivo del 96%.

Altre recensioni arriveranno durante la prossima settimana e il punteggio probabilmente cambierà un po' ma, a giudicare da questa ondata iniziale, comunque si attesterà intorno al 90%, aumentando sostanzialmente il punteggio della prima stagione che si attestava intorno al 75%.

Il trailer ufficiale d The Umbrella Academy 2 ha portato la fine nel mondo all'incirca negli anni '60. I fratelli hanno retrodatato anche l’apocalisse e Numero Cinque deve fare di tutto per rintracciare la sua famiglia e scongiurare questo terribile evento. Intanto se siete interessati a saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione in anteprima di The Umbrella Academy 2.