The Umbrella Academy 2, Steve Blackman rivela: 'Il finale era segreto anche per il cast'

Il finale scioccante di The Umbrella Academy 2 ha lasciato i fan della serie Netflix davvero senza parole ma, stando alle parole dello showrunner Steve Blackman il plot-twist conclusivo sarebbe stato tenuto nascosto anche all'intero cast fino all'ultimo momento.

Il set di The Umbrella Academy dunque era particolarmente blindato per evitare ogni tipo di spoiler non solo agli utenti esterni ma anche agli stessi protagonisti della serie che al momento delle audizioni leggono degli script fasulli:

"Quando facciamo audizioni per aggiungere altri attori al cast, non usiamo le nostre sceneggiature reali. Usiamo nomi falsi o nomi in codice, perché alcuni fan sono così particolari. Non voglio giudicarli, anche io sono un fan di molte cose ma, in qualche modo mettono le mani sulle nostre idee, attraverso gli script che usiamo per l'audizione e le diffondono. Quindi dobbiamo fare molta attenzione a cambiarle, per assicurarci che le persone non mettano le mani su nulla, altrimenti avremmo seri problemi con la storia".

Gli stessi membri principali del cast dello show sono sottoposti a rigidi criteri di segretezza, come ha continuato Blackman: "Quest'anno abbiamo cercato molto di andare in digitale con gli script - per risparmiare carta e fare qualcosa per l'ambiente ma, anche per evitare che si diffondano in giro".



Poi ha aggiunto: "Quest'anno non ho dato agli attori le ultime pagine dell'episodio 10 fino all'ultimo minuto quindi, non conoscevano la fine dello show. E volevo davvero tenerlo segreto a così tante persone... Hanno letto tutto solo un giorno prima della realizzazione dell'episodio. Volevo che nulla trapelasse".



Se volete qualche chiarimento in più, date un'occhiata al nostro resoconto sul finale di The Umbrella Academy 2.