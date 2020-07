The Umbrella Academy 2, il trailer ufficiale porta la fine del mondo negli anni '60

Dopo il recente poster di The Umbrella Academy 2, Netflix ha ora diffuso in rete il trailer ufficiale dedicato alla seconda stagione della serie basata sull'omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá.

Il filmato, che potete visionare comodamente all'interno della notizia, porta i protagonisti direttamente nella Dallas degli anni '60, per la precisione 10 giorni prima della fine del mondo avvenuta nel 25 novembre del 1963. I fratelli si trovano infatti a dover fare i conti con un salto temporale, e dovranno fare di tutto per ricongiungersi ed affrontare insieme una nuova apocalisse in modo da tornare alla normalità.

Composta da dieci episodi, la nuova stagione vedrà il ritorno di tutti i protagonisti che abbiamo imparato a conoscere nel corso della prime puntate. Nel cast ritroveremo Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castañeda, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin Min.

I nuovi episodi, lo ricordiamo, saranno disponibili nel catalogo di Netflix a partire dal prossimo 31 luglio. Per quanto riguarda un eventuale ritorno dello show, il sito della Writers Guild of America potrebbe avere già anticipato i piani di Netflix di rinnovare Umbrella Academy per una terza stagione, anche se per avere la conferma ufficiale molto probabilmente dovremo attendere l'uscita del secondo anno narrativo.

Che ve ne pare di questo trailer? Fatecelo sapere nei commenti.