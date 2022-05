The Umbrella Academy 3, l'annuncio di Netflix: 'Trailer in arrivo domani!'

Con un breve teaser diffuso oggi, Netflix mostra per la prima volta Elliot Page nel ruolo di Viktor Hargreeves nella location dell'Hotel Oblivion e annuncia l'arrivo del trailer ufficiale della stagione 3 di The Umbrella Academy nella giornata di domani!

Creata da Steve Blackman e ispirata all'omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá, The Umbrella Academy racconta la storia di una famiglia decisamente sui generis, una vera e propria squadra di supereroi che hanno in comune l'essere nati esattamente nello stesso momento, riunita sotto la guida dell'eccentrico miliardario Reginald Hargreeves (Colm Feore).

La terza stagione della serie Netflix ripartirà dall'incredibile cliffhanger che ha lasciato gli spettatori col fiato sospeso alla fine della stagione 2. Finalmente, dopo quasi due anni di attesa, la stagione 3 di The Umbrella Academy è alle porte e presto potremo vedere le prime immagini, con la speranza di scoprire qualcosa in più anche in merito alla modifica del rating di The Umbrella Academy.

Il teaser diffuso oggi da Netflix (che potete trovare nel tweet a fine articolo) annuncia l'uscita del trailer della terza season nella giornata di domani, mostrandoci le prime immagini di Elliot Page nei panni di Viktor e la nuova location dell'Hotel Oblivion, già anticipata da alcuni indizi disseminati nel tempo.

Insieme a Elliot Page, nella stagione 3 di The Umbrella Academy in arrivo su Netflix il prossimo 22 giugno, rivedremo anche i protagonisti del cast corale composto da Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin H. Min.