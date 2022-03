The Umbrella Academy 3 cambia rating: cosa sta succedendo alla serie Netflix?

Poco dopo aver appreso la data di uscita di The Umbrella Academy 3 ci troviamo a fare i conti con una notizia del tutto inaspettata: Netflix ha deciso di modificare il rating della serie tv tratta dall'omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá, passando da TV-14 a TV-MA.

Questo significa sostanzialmente che lo show dedicato ai fratelli Hargreeves non è più vietato ad un pubblico di minori di 14 anni a meno che questi non si trovino sotto lo sguardo vigile di un adulto ma ora, The Umbrella Academy 3 viene prettamente consigliata per un pubblico adulto la cui età deve essere per lo meno maggiore ai 17 anni.

Questa scelta potrebbe essere dettata non solo dall'utilizzo di un linguaggio assai più esplicito nei nuovi episodi di The Umbrella Academy ma anche, per la massiccia presenza di scene di nudo o di violenza rispetto a quanto accaduto nelle prime due stagioni.

In realtà non possiamo dire con esattezza cosa accadrà nel corso di The Umbrella Academy 3, sebbene sembra chiaro che lo show incorporerà chiaramente materiale narrativo proveniente dal volume 3 delle graphic novel, Hotel Oblivion, sembra che lo spettacolo si distanzierà comunque in parte da questo con l'aggiunta alla storia della Sparrow Academy.

Insomma, per scoprire cosa succederà nei nuovi episodi non ci resta che attendere il prossimo giugno!