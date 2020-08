The Umbrella Academy 3, ecco cosa ci aspetta nella prossima stagione

La seconda stagione di The Umbrella Academy ha fatto da poco il suo debutto su Netflix, ma se avete già completato il binge-watching dei nuovi episodi, accompagnateci più avanti nel pezzo per cercare di capire cosa possiamo aspettarci da un'eventuale terza stagione.

Parliamo di eventualità perché, al momento, non abbiamo ancora la conferma di un rinnovo per una terza stagione di Umbrella Academy. Tuttavia, vista la popolarità della serie, e le questioni lasciate in sospeso nella seconda stagione, ci pare improbabile che tardi ancora molto ad arrivare.

E a proposito di questioni in sospeso e ciò che potremmo vedere nel futuro della serie, ci sono un paio di elementi che secondo il sito DigitalSpy potrebbero essere collegati: la Sparrow Academy e Harlan (Justin Paul Kelly).

Ma facciamo un passo indietro: sul finire dell'ultimo episodio della seconda stagione, gli Hargreeves tornano finalmente nel 2019, ma trovano una bizzarra sorpresa. Non solo Mr. Hargreeves (Colm Feore) è vivo, ma lo è anche Ben/#6 (Justin Min) e al posto dell'Umbrella Academy vi è una certa Sparrow Academy!

In questa istanza, l'uynico membro del gruppo che vediamo in viso è proprio Ben, mentre gli altri sono tutti coperti dal gioco di luci. C'è però un particolare che può aver attirato anche la vostra attenzione: un cubo verde fluttuante.

Ora, non sappiamo cosa possa essere o voler dire il cubo nello specifico, ma non vi ricorda qualcosa questa storia degli oggetti fluttuanti? Esatto, proprio Harlan, il figlio di Sissy (Marin Ireland), che sappiamo condividere dei poteri con Vanya/#7/EllenPage (nonostante questa sia convinta di esserseli "ripresi").

C'è forse la possibilità che Harlan sia diventato in un qualche modo un membro della Sparrow Academy? Ma cos'è poi questa Sparrow Academy?

Stando a quanto riportato sempre dal sito, che cita un'intervista con Forbes di Gerard Way, co-autore delle graphic novel, la denominazione del quarto volume cartaceo cambierà rispetto ai precedenti e diventerà proprio Sparrow Academy.

"Avrà a che fare con una rivelazione piuttosto clamorosa nel mondo di Umbrella Academy, qualcosa che è rimasto segreto a lungo, e i Fratelli Hargreeves verranno a conoscenza di diverse cose che sono accadute dietro le quinte, e scopriranno la vera natura du alcuni personaggi che sono stati con loro fin dall'inizio" spiega Way, e aggiunge "La serie comincerà finalmente a rispondere alla domanda 'Cosa è successo ai restanti bambini nati la stessa notte degli Hargeeves?'. Gli Hargreeves non sono più soli al mondo".

Insomma, non sappiamo ancora cosa accadrà nella terza stagione di The Umbrella Academy, ma le premesse fanno ben sperare.