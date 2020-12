The Umbrella Academy 3: cosa succederà nei prossimi episodi?

Era da tanto tempo nell’aria, ma ora possiamo gioire: The Umbrella Academy tornerà con la terza stagione, e noi non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserverà il futuro della serie incentrata sulla famiglia Hargreeves e delle sue folli avventure. In attesa di scoprire novità, cerchiamo di ipotizzare cosa vedremo nel nuovo ciclo di episodi.

Se è vero che dovremo aspettare del tempo per vedere la terza stagione di The Umbrella Academy, qualche anticipazione di sicuro ci è stata già fornita, con Steve Blackman che ha mostrato uno scatto esclusivo dello script di The Umbrella Academy 3; inoltre, la serie è già sotto ai riflettori, soprattutto grazie a Elliot Page di The Umbrella Academy che ci ha deliziato con un incredibile gesto. E mentre abbiamo già trattato delle migliori scene delle prime due stagioni di The Umbrella Academy, oggi vogliamo vedere cosa potremmo aspettarci in futuro nella serie idrata da Steve Blackman.

Partiamo con ordine. Dove eravamo rimasti alla fine della seconda stagione? Un veloce riassunto per chi non se lo ricordasse. Dopo aver scoperto la vera identità di Lila (Ritu Arya), che è una dei 43 bambini nati nel 1989, e di essere stata presa da The Handler dopo che Cinque ne ha ucciso i genitori, The Handler uccide tutti, prima di venire uccisa lei stessa da Axel, l’ultimo svedese rimasto in vita. Numero Cinque (Aidan Gallagher), ferito mortalmente, riesce a tornare indietro nel tempo e prevenire il massacro, ma The Handler verrà comunque uccisa dallo svedese, che però decide di smettere di dare la caccia alla Umbrella Academy. Lila sparirà con una valigetta, mentre la Academy tramite un’altra valigetta donata loro da Herb, può tornare nel 2019. I ragazzi però scoprono di essere arrivati in una dimensione che non conoscevano, dove il padre Reginald è ancora vivo, e ha formato la Sparrow Academy.

Che cosa succederà, da ora in poi? Sicuramente, ci aspettiamo che la Umbrella Academy e la Sparrow Academy giungano in qualche modo a un conflitto, o che sia la stessa Sparrow a cercare di liberarsi degli Hargreeves, ritenuti una minaccia, una volta che ne scopriranno l’identità.

Inoltre, dopo il commovente “addio” a Ben (interpretato da Justin H. Min) nella seconda stagione, proprio sul finale del secondo ciclo di episodi abbiamo scoperto che il Ben di quella dimensione è ancora vivo, e fa parte proprio della Sparrow Academy. Sarà forse l’occasione di Ben di mostrarci di che cosa sia davvero capace?

Infine, è possibile addirittura che la Umbrella e la Sparrow dovranno collaborare per scongiurare un’ennesima Apocalisse, questa volta a più dimensioni? Questa è una delle teorie più popolari dei fan, e solo il tempo potrà dirci se sarà davvero così.



E ora la palla passa a voi: cosa vi aspettate dalla terza stagione di The Umbrella Academy? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio dedicato!