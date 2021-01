The Umbrella Academy 3, David Castañeda stuzzica la curiosità dei fan su Instagram

Dopo l'annuncio ufficiale della terza stagione di The Umbrella Academy, e il più recente reveal dei membri della Sparrow Academy, non abbiamo avuto molte informazioni sullo show Netflix, ma David Castañeda è riusciuto a suscitare la curiosità dei fan con un peculiare post su Instagram.

Sul popolare social, l'interprete di Diego Hargreeves nella serie ha infatti recentemente condiviso una foto che mostra una sorta di invito/cartellino promozionale che ci dà il benvenuto alla terza stagione di The Umbrella Academy.

Ok, direte voi, e quindi? Beh, sulla foto c'è poco da speculare, ma è la caption del post ad avere in verità lasciato un po' perplessi i suoi follower.

"Mio cugino di Los Angeles ogni tanto mi chiama su FaceTime mentre è a lavoro. Il più delle volte, quando rispondo trovo uno sconosciuto dall'altro lato del telefono. Non è mio cugino; è davvero uno sconosciuto che ha fatto una scommessa sull'essere imparentato con me. Perché? Non lo so. Ma mi piacerebbe guadagnare una percentuale di quelle scommesse. Ma non succede. Perché è uno s*****o" si legge infatti nel post.

Dai commenti sotto la foto, si può constatare come i fan dello show non abbiano la più pallida idea idea di cosa stia parlando l'attore, se si tratta di una battuta, di qualcosa che è successo realmente, o se va cercata una qualche correlazione o un riferimento alla serie, ma nel frattempo, l'hype per i nuovi episodi continua a salire alle stelle.

Cosa accadrà ai Fratelli Hargreeves nella terza stagione di The Umbrella Academy? E cosa succederà con la Sparrow Academy? Magari nel prossimo post David ci darà veramente qualche indizio (possibilmente decifrabile).