The Umbrella Academy 3: c'è un QR code nascosto nella stagione, ecco cosa rivela!

Come già accaduto con la serie Marvel Moon Knight, anche l'ultima stagione di The Umbrella Academy presenta un codice QR nascosto, ma la sorpresa che contiene non è purtroppo un fumetto gratuito come avveniva per la miniserie con Oscar Isaac protagonista. Per parlare di questo codice QR segreto, dovremo fare degli spoiler, siete stati avvertiti!

Per cominciare, dobbiamo ricordare che la nuova stagione di The Umbrella Academy si svolge in una nuova linea temporale, in cui gli Umbrella non sono nati e la Sparrow Academy è al comando.

Tra gli altri cambiamenti presenti c'è il fatto che Pogo, lo scimpanzé parlante compagno di Sir Reginald Hargreeves, non è più la sua controparte ma è invece in forze al club motociclistico Mother's of Agony. Il suo ruolo sembra essere quello di artista di tatuaggi per il gruppo, dato che lo si vede applicarli a qualcuno nella sua prima scena e persino fare un tatuaggio a Five più avanti nella stagione, dove entra in gioco il codice QR. A differenza delle precedenti stagioni, il finale della terza stagione di Umbrella Academy presenta una scena post-credit che contiene questo codice.

Quando viene scannerizzato, il codice porta gli utenti a UmbrellaAcademyNetflix.com, un sito web che presenta un banner "Pogo's Tattoo Shop" e un foglio di tatuaggi a tema della serie. Il set include: una luna (un riferimento alla casa interstellare di Luther e al corpo celeste che Viktor ha distrutto), una valigetta della Commissione, il logo della Sparrow Academy, il logo della Umbrella Academy, un passero che tiene un ombrello, una maschera da domino (il look caratteristico della Umbrella Academy da bambini), alcuni tentacoli (che si riferiscono ai poteri di Ben), un violino (che si riferisce ai poteri di Viktor), un fantasma (che si riferisce ai poteri di Klaus), una campana (che si riferisce agli Hotel Obsidian/Oblivion), alcune immagini sataniche, il tatuaggio che Five si fa sul petto, la mappa dell'Hotel Oblivion e alcune altre. Di seguito trovate l'immagine che li raccoglie tutti.

Su queste pagine trovate la recensione di The Umbrella Academy 3, a voi sta piacendo la nuova stagione? Fatecelo sapere nei commenti!