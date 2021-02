The Umbrella Academy 3, Elliot Page regala aggiornamenti sulle riprese

Sono attualmente in corso le riprese dell'attesissima terza stagione di The Umbrella Academy, serie originale Netflix creata da Steve Blackman e basata sull'omonima fumetto di Gerard Way e Gabriel Ba di cui è arrivato adesso via social Elliot Page a regalarci nuovi aggiornamenti, proprio relativi alla produzione.

Nella serie Elliot Page veste i panni di Vanya Hargreeves, una dei sette membri dell'Umbrella Academy del titolo, e in merito alla nuova stagione ha voluto condividere via Instagram una foto direttamente dal set per mostrare tutto il suo entusiasmo nell'essere tornata a quello che è senza dubbio il suo progetto di punto degli ultimi anni, essendo tra le serie più amate e seguite di Netflix.



Nell'immagine che trovate in calce è immortalata la sedia dell'attrice che porta il simbolo della terza stagione, cioè il classico ombrello ormai iconico che rappresenta appunto l'Umbrella Academy accompagnato però da un passerotto, che invece rappresenta i membri della Sparrow Academy, i nuovi personaggi della serie che saranno introdotti nei nuovi episodi.



In didascalia Elliot page scrive: "Oh mio dio, siamo tornati di nuovo!", ovviamente eccitata per questa nuova avventura sul set.



Vi ricordiamo che The Umbrella Academy 3 dovrebbe approdare su Netflix entro la fine del 2021. Diteci cosa ne pensate nei commenti.