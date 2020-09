The Umbrella Academy 3, Emmy Raver-Lampman: 'Non siamo certi di tornare'

La seconda stagione di The Umbrella Academy ha decisamente colpito nel segno per azione, trama e caratterizzazione dei personaggi, ma poiché c'è sempre un ma, Netflix non ha ancora confermato il rinnovo della serie per una terza stagione. Perché?

Così come i fan, anche i membri del cast sarebbero all'oscuro dei piani della piattaforma, almeno secondo le dichiarazioni di Emmy Raver-Lampman, interprete di Allison/ Numero 3, che ha detto commentato questa insolita situazione di stallo: "Vorrei [saperne di più], ma teniamo le dita incrociate. Onestamente, come voi anche noi stiamo aspettando con il fiato sospeso".

La conferma sarebbe quindi molto lontana, anche se potrebbe far parte di una precisa strategia di Netflix, che non è nuova a rinnovi a sorpresa e annunci clamorosi: uno su tutti il Lucifer di Tom Ellis. Dopo il secondo finale di stagione in molti sono rimasti senza fiato e più che mai desiderosi di scoprire quali altre avventure i fratelli Hargreeves hanno in serbo per loro.

