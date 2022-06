The Umbrella Academy 3, Five a tutto tondo: 'il cambiamento di Viktor è stato commovente'

Dopo il rilascio de nuovi episodi, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Umbrella Academy 3, Aidan Gallagher, che interpreta Cinque nella serie, ha parlato a tutto tondo con Collider della terza stagione dello show. Queste le sue parole.

"Ho pensato che fosse fantastico e assolutamente commovente. Speravo davvero, quando ho letto la sceneggiatura, che sarebbe stata gestita in un modo molto delicato e caloroso. Si è rivelato incredibile, il modo in cui si è riunito nello show. Penso che sia uno dei momenti migliori di quell'episodio. Non sapevamo come sarebbe stato, ed è stato davvero bello girare quella scena. Ovviamente, non avevo idea del punto di vista di Viktor, fino a quando non l'ho visto come un membro del pubblico e ho visto l'intero arco narrativo e come interagisce con il resto della trama e tutto il resto, ma è stato fantastico", le parole dell'attore riguardo l'importante cambiamento di Viktor nello show.

Alla domanda su quale sia stata la scena preferita della stagione, Gallagher ha risposto: "Mi è davvero piaciuta la scena del bunker. Mi piace urlare come Five. L'ho scoperto per la prima volta quando stavo leggendo un fumetto. Abbiamo avuto modo di leggere il fumetto come i nostri personaggi, ed è stata la prima volta che ho davvero urlato come Five, per un lungo periodo di tempo, e ho pensato che si adattasse molto bene al personaggio e ho esercitato la sua aggressività in un modo interessante. Era molto organico, il modo in cui è uscito in quella scena del bunker, con il proprio disprezzo per se stessi e solo cercando di accettare il fatto che lui è mortale e che non tutte le apocalisse hanno una soluzione. È stata una giornata davvero intensa sul set".

"Può significare che diventa più intelligente e pieno di risorse, se viene privato del suo potere, che è la sua principale compensazione per essere nel suo io più giovane. Potremmo vedere una versione più a fumetti di Five nella stagione 4. Non lo so. Non mi hanno detto niente. Non mi hanno nemmeno detto se avremo una stagione 4, ma si spera. Penso che andrà in modalità missione e cercherà di capire come aggiustare tutto in questa nuova, strana realtà inventata da Hargreeves. Non lo so. Mi piacerebbe vedere alcuni dei personaggi, almeno per il momento, ambientarsi in quella realtà. Non so se Five sia quel tipo di personalità", ha detto riguardo al cliffhanger dell'ultimo episodio, con tutti i personaggi che perdono i loro poteri.

Per concludere, vi lasciamo con le dichiarazioni dello sceneggiatore di The Umbrella Academy, che potrebbe finire con la stagione 4.