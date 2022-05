The Umbrella Academy 3, i Fratelli Hargreeves in doppia veste nei nuovi poster

È Hargreeves contro Hargreeves, Sparrow Academy contro Umbrella Academy in questi nuovi poster promozionali della terza stagione di The Umbrella Academy. Quale famiglia avrà la meglio?

Scontro ideologico o fisico che sia, la terza stagione di The Umbrella Academy promette un confronto tra le due famiglie di individui dotati di poteri sovrannaturali, e per ora è difficile dire chi ne uscirà vincitore...

Nei giorni scorsi abbiamo visto numerosi character poster di The Umbrella Academy in cui ci venivano presentati uno a uno i vari personaggi, sia quelli che ormai conosciamo e amiamo da tempo, sia le new entry; e quest'oggi "lo scontro" sembra aver raggiunto il suo climax con due poster collettivi e un bel 3 a ricordarci che siamo a quota tre stagioni per la serie televisiva, e che i nuovi episodi stanno per arrivare.

"The Umbrella Academy, autori del divertimento più disfunzionale dal 1989".

"The Sparrow Academy. Mette a posto i pasticci dell'Umbrella Academy dal 2019".

"La terza timeline sarà quella buona?".

Sono queste le caption dei post che trovate anche in calce alla notizia, e sono probabilmente le ultime frasi che leggeremo prima di avere finalmente un primo attesissimo trailer per The Umbrella Academy 3, che ricordiamo debutterà il 22 giugno su Netflix.