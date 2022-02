The Umbrella Academy 3, guardate i nuovissimi character poster della serie Netflix!

Tornano i Fratelli Hargreeves nei nuovi character poster della terza stagione di The Umbrella Academy, la serie Netflix che proprio oggi festeggia l'anniversario del suo debutto sulla piattaforma streaming.

L'account ufficiale di The Umbrella Academy ci ricorda che di oggi, 15 febbraio, nel 2019 la serie tv basata sulle graphic novel di Gerard Way e Gabriel Bà faceva il suo debutto su Netflix, catturando l'attenzione di milioni di abbonati.

E per festeggiare la ricorrenza, la produzione ha deciso di diffondere dei nuovi character poster con protagonista la nostra superfamiglia disfunzionale preferita, gli Hargreeves.

Così nel post in calce alla notizia troviamo, in ordine: Luther (Tom Hopper), Diego (David Castañeda), Alison (Emmy Raver-Lampman), Kalus (Robert Sheehan), Five (Aidan Gallagher, Vanya (Elliot Page) e Lila Ritu Arya). Assente all'appello Ben, che però era presente tra i membri della Sparrow Academy presentati nei poster di The Umbrella Academy 3 condivisi il giorno di Capodanno.

Da quel sappiamo finora, la terza stagione di The Umbrella Academy adatterà almeno parzialmente l'arco narrativo conosciuto come Hotel Oblivion, una sorta di superprigione per i villain sconfitti in passato dagli Hargreeves.

Non sappiamo ancora quando potremo vedere di preciso su Netflix The Umbrella Academy 3, ma una finestra di lancio approssimativa è stata stabilita proprio per questo 2022.