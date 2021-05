The Umbrella Academy 3: I protagonisti parlano delle grandi 'sorprese in arrivo'

A un paio di mesi dall'inizio della produzione della terza stagione di The Umbrella Academy, in arrivo sempre su Netflix prossimamente, il cast si è concesso alcune interviste per preparare al meglio il pubblico circa le grosse sorprese che lo attenderanno nei nuovi episodi. A concedersi ai microfoni sono stati Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, ecc.

Durante un panel organizzato dalla stessa Netflix, Tom Hopper ha iniziato dicendo che la chimica ottima raggiunta dal cast dello show ha permesso che la produzione si svolgesse in maniera molto semplice e spedita: "Mi è piaciuto molto leggere gli scripts quest'anno e fare anche qualche scena, penso sia anche perché ormai ci conosciamo bene tutti quanti e conosciamo anche bene i nostri personaggi sia i nostri che quelli degli altri, e perché già le parole scritte sulle pagine sono grandiose ed è già divertente così".

Emmy Raver-Lampman ha quindi aggiunto: "Credo che questa sia la prima stagione in cui dopo aver letto su carta le scene non so assolutamente prevedere cosa accadrà, sappiamo quel poco che ci serve grazie a Steve, che ci dà alcuni input di quel che accadrà, ma c'è molta segretezza sui twist che avverranno. Nono ho assolutamente idea di quello che succederà, ed è la prima volta che mi succede anche mentre sto girando. E' grandioso, sono qui per questo".

Justin H. Min ha parlato invece della sua ultima scena nella seconda stagione, in cui la versione fantasma del suo personaggio scompare, ammettendo che quando lesse quella scena gli sembrò la sua fine nello show. Naturalmente noi sappiamo già che invece apparirà come Sparrow Ben. "E' veramente un Ben molto diverso da quello che abbiamo conosciuto, percepiamo che forse non è quel bravo ragazzo di prima e questo lascia presagire una terza stagione davvero eccitante. Mi sono sentito quasi come su un altro show (filmando l'ultima scena della seconda stagione) ed è stato anche incredibile perché per la prima volta potevo guardare ed essere visto dagli altri personaggi".

Nel corso della produzione grande attenzione riserverà il personaggio di Elliot Page, specialmente dopo le ultime vicende legate all'attore. Intanto dal set è arrivato un primo sguardo alla Sparrow Academy.