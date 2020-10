The Umbrella Academy 3: le migliori teorie sul futuro della serie Netflix

The Umbrella Academy è stato uno dei più grandi successi dell'anno, e i fan non vedono l'ora di assistere alla nuova stagione. Infatti, sebbene Emmy Raver-Lampman non sia del tutto convinta che The Umbrella Academy 3 si farà, abbiamo analizzato alcuni rumor che confermerebbero la terza stagione di The Umbrella Academy.

In attesa di scoprire news ufficiali ed eventuali conferme o smentite da parte di Netflix, siamo qui oggi per esporre alcune delle teorie più interessanti su come potrebbe essere il futuro della serie.

Una delle teorie più rimbalzate sulla rete vorrebbe che la Sparrow Academy, creata da Reginald Hargreeves (Colm Feore), fosse stata fondata dallo stesso in risposta proprio alla Umbrella Academy, incontrata nel 1963, e della quale è rimasto parecchio deluso. Allevando sei ragazzi secondo il suo volere (tra di essi anche Ben, che non aveva mai visto), avrebbe creato un gruppo di vigilantes più dark rispetto ai nostri protagonisti.

Sempre rimanendo in tema Sparrow Academy, alcuni pensano che Harlan (Justin Paul Kelly) potrebbe esserne un membro e il che potrebbe avere senso; altri, addirittura, ritengono che il bambino possa diventare il villain principale della prossima stagione.

L'ultima volta che abbiamo visto Lila (Ritu Arya), aveva utilizzato la valigetta della Commissione per viaggiare nel tempo. E se fosse tornata indietro per salvare i suoi genitori, che sappiamo essere stati uccisi da da Numero Cinque (Aidan Gallagher) per ordine di The Handler?

La teoria più folle e bizzarra di tutte però riguarda delle tematiche a cui non saremmo nuovi, considerando il mondo dei fumetti. E se i nostri protagonisti non avessero fermato l'Apocalisse, ma semplicemente avessero viaggiato in un universo parallelo? E se quindi ci fossero infinite realtà e si potesse viaggiare tra esse? Sarebbe un grande colpo di scena, che cambierebbe tutte le carte in tavola.

E voi cosa ne pensate? Quali sono le teorie migliori sul futuro di The Umbrella Academy? Avete voi qualche teoria in mente? Fatecelo sapere nello spazio commenti!