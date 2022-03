The Umbrella Academy 3, parla Javon Walton: 'Il mio ruolo? Troppo assurdo per subire leak'

Nei giorni scorsi è stato annunciata una new entry nel cast della terza stagione di The Umbrella Academy, la serie Netflix tratta dall'omonimo fumetto: si tratta di Javon Walton, il giovane attore che fa già parte del cast della serie HBO Euphoria e che finalmente commenta la notizia.

L'ingresso di Javon Walton nel cast di The Umbrella Academy 3 non è stato accompagnato però da informazioni riguardo al ruolo che interpreterà, che rimane avvolto dal mistero. Si tratta della notizia più recente riguardo a un ciclo di episodi del quale non si sa molto, e sulla cui produzione hanno impattato le difficoltà produttive e i ritardi legati alla pandemia.

In una recente intervista con Entertainment Weekly, Walton ha finalmente commentato il suo ingresso nel cast dello show Netflix, senza rompere l'aura di mistero che circonda il personaggio di cui vestirà i panni: "E' ancora tutto molto riservato, incluso il mio personaggio, ma Steve Blackman e Jeff King hanno fatto un magnifico lavoro nello sviluppo del mio personaggio" ha esordito il giovane attore, confermando anche che non farà parte della Sparrow Academy.

"Tutti pensano che sia folle il mio personaggio" ha proseguito Walton. "Sono sicuro che le persone non saranno in grado di rivelare leak a riguardo. E' troppo assurdo perché qualcuno possa riuscire a diffondere leak, ma è un personaggio davvero amabile e non vedo l'ora che tutti possano vederlo".

Le dichiarazioni di Walton non aiutano a chiarire il mistero attorno al suo ruolo in The Umbrella Academy, anzi, ottengono l'effetto opposto di incuriosire ulteriormente i fan ed accrescere in loro le aspettative riguardo al prossimo ciclo di episodi.

Dopo il grande successo delle prime 2 stagioni, non è ancora noto quando uscirà The Umbrella Academy 3, anche se sembra certo che debutterà nel 2022. Restate sulle nostre pagine nell'attesa di della data d'uscita di The Umbrella Academy 3!