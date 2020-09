The Umbrella Academy 3: perché Netflix non ha ancora annunciato la nuova stagione?

Una delle sorprese di questa stagione televisiva è stata senza dubbio l'enorme successo di The Umbrella Academy 2, uscita da poco su Netflix, ma in grado di guadagnarsi in una manciata di settimane un bacino sempre maggiore di spettatori interessati a scoprire le nuove avventure della famiglia Hargreeves, che non sono stati delusi.

Vista la popolarità dello show ci sembrava scontato un rinnovo in tempo record per la serie creata da Steve Blackman e Jeremy Slater, eppure al momento non ci sono stati ancora comunicati ufficiali da parte della piattaforma streaming in merito a una possibile The Umbrella Academy 3. Questo, unito alle incertezze di Emmy Raver-Lapman sul possibile rinnovo di The Umbrella Academy, ha spaventato i fan. Ma c'è davvero da preoccuparsi? Cerchiamo insieme di fare chiarezza.

La prima stagione di The Umbrella Academy è uscita il 15 febbraio 2019, riscuotendo da subito un enorme successo, ma anche in quel caso la seconda stagione non venne annunciata da subito, ma dovettero passare circa due mesi per il comunicato ufficiale di Netflix che ne confermò l'esistenza e l'inizio della produzione da lì a poco tempo. Ci è voluto più di un anno per vederla finalmente nei nostri schermi, e pensiamo che i tempi anche in questo caso potrebbero essere molto simili.

Con la seconda stagione uscita il 31 luglio 2020, è molto probabile che anche in questo caso sarà necessario aspettare un paio di mesi o poco più, quindi, presumibilmente, ii tanto agognato rinnovo (sempre che ci sarà, anche se noi crediamo proprio di sì) arriverà intorno al mese di ottobre 2020. E per l'uscita della terza stagione? Non prima di fine 2021, se si segue lo stesso percorso che ha avuto lo show fino a ora. Nelle ultime settimane, diversi rumor hanno riportato come The Umbrella Academy 3 sarebbe già in pre-produzione, e che gli showrunner sarebbero già all'opera per scrivere i nuovi episodi della serie. La conferma sembra arrivare nientemeno che da un documento pubblicato dalla Directors Guild of Canada (il cui link potrete trovare nella fonte della notizia), che riporta, nella lista degli show che entreranno a breve in produzione in Ontario, proprio la terza stagione della serie sui fratelli Hargreeves. In attesa di comunicati da Netflix, vi invitiamo a prendere questa notizia con la dovuta cautela, perché nulla è stato ancora confermato.

Quali sono gli scenari che vi aspettate in una prossima futura stagione di The Umbrella Academy? Fatecelo sapere nello spazio commenti!