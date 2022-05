The Umbrella Academy 3: i poster anticipano una clamorosa novità per la serie Netflix

Nelle scorse ore Netflix ha rilasciato alcuni nuovi poster dedicati alla nuova stagione di The Umbrella Academy nei quali è possibile rintracciare alcuni indizi sui nuovi episodi che a quanto pare avranno sostanziali differenze rispetto ai fumetti originali di Gerard Way e Gabriel Bá.

In particolare, come potete vedere voi stessi dalle immagini riportate in calce alla notizia, ciascuno dei protagonisti di The Umbrella Academy ha con se una valigia su cui ci sono una serie di adesivi e su alcuni di questi si legge Hotel Obsidian.

Sappiamo da tempo che questa nuova stagione si sarebbe ispirata al terzo volume della serie a fumetti di Way e Bá, Umbrella Academy: Hotel Oblivion, ma questo sostanziale cambiamento del nome non era ancora stato messo annunciato.

Nelle pagine del fumetto, l'Hotel Oblivion è una prigione interdimensionale costruita da Reginald Hargreeves per ospitare i cattivi di The Umbrella Academy. Considerando che la nuova stagione vede la squadra in un universo alternativo, quello occupato da The Sparrow Academy, forse Hotel Obsidian è la versione di questo universo dell'Hotel Oblivion, o forse semplicemente, per un motivo a noi ignoto, gli autori hanno deciso di cambiare il nome di questa struttura.

La data di uscita di The Umbrella Academy è sempre più vicina e per scoprire dunque cosa ne sarà dei nostri amati fratelli Hargreeves non ci resta che attendere il prossimo giugno. Quali sono le vostre aspettative per questa nuova stagione dello show Netflix? Ditecelo nei commenti!