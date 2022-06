The Umbrella Academy 3, le prime recensioni dello show Netflix a una settimana dal debutto

A pochi giorni dall'atteso debutto di The Umbrella Academy 3 su Netflix, quasi due anni dopo la fine della season precedente, iniziano a diffondersi i primi pareri della stampa di settore sul nuovo ciclo di episodi che riprende il filo dall'incredibile cliffhanger della stagione 2.

La terza stagione di The Umbrella Academy vedrà l'ingresso del personaggio di Viktor Hargreeves, interpretato da Elliot Page, che abbiamo visto per la prima volta in un breve teaser di The Umbrella Academy 3, attesa su Netflix il prossimo 22 giugno.

Le prime recensioni sulla terza season della serie Netflix sono abbastanza diverse tra loro, con alcuni pareri che evidenziano quanto sia confortevole ritrovare i personaggi a cui ci si è affezionati, mentre altri che ritengono che The Umbrella Academy 3 non regga il confronto con le stagioni precedenti.

Per Polygon, "l'apprezzamento di questa stagione dipenderà da quanto piacerà al pubblico vedere le storie di persone che soffrono perché continuano a prendere le stesse decisioni sbagliate", mentre secondo Collider, "la terza stagione riporta la serie agli albori della prima, pur trovando un modo di rimescolare tutto ed evitare di ripercorrere le storyline".

Per Digital Spy, l'attrattività di The Umbrella Academy si è basata sulla sua "capacità di innovare e di respingere lo storytelling tradizionale. Oggi le tradizioni consolidate dello show minacciano di ridurre l'apprezzamento della serie se proseguirà in questa direzione".

Per Gamespot la narrazione è troppo confusionaria, con uno show che vuole mettere troppa carne al fuoco: "Ci sono troppi elementi che si sovrappongono e molti più personaggi da seguire, e ciò rende questa stagione la più grande e più confusionaria di tutte".

Al contrario per IGN le scelte narrative di The Umbrella Academy 3 hanno perfettamente senso: "La stagione 3 richiede un po' di pazienza nella visione: se riuscirete ad affrontare gli episodi iniziali più lenti, sarete ricompensati da un ritratto in movimento di una famiglia complicata e imperfetta, rafforzato da performance eccellenti e una buona dose di divertimento".

Non ci resta che aspettare il debutto dello show su Netflix, esattamente tra una settimana, per scoprire di cosa si tratterà: nel frattempo diamo di nuovo un'occhiata al trailer di The Umbrella Academy 3!