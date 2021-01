The Umbrella Academy 3: a che punto è la produzione? Ecco quando potrebbe uscire

The Umbrella Academy è stata ufficialmenterinnovata per una terza stagione nel novembre 2020, il finale della seconda stagione ci ha lasciato con un sacco di domande sui nostri amati protagonisti ed il loro destino, ma quando potremmo avere delle risposte?

Intanto, grazie a ProductionWeekly sappiamo che le riprese della nuova stagione dovrebbero iniziare l'8 febbraio 2021 e terminare il 17 agosto 2021. Queste date però possono essere soggette a delle modifiche soprattutto in tempi come questi in cui quasi ogni produzione subisce dei rallentamenti dovuti alla pandemia da COVID-19.



In un'intervista di Indiewire con lo showrunner Steve Blackman nel febbraio 2019, abbiamo scoperto che ci vogliono fino a 18 mesi per produrre ogni stagione di The Umbrella Academy perciò non ci aspettiamo di vederne il ritorno fino al primo trimestre o al secondo trimestre del 2022.

Nonostante le cancellazioni furiose di Netflix quando uno show raggiunge le tre stagioni, Gerard Way, co-creatore del fumetto, ha consegnato un documento di 18 pagine allo showrunner Steve Blackman con approfondimenti e storie sui personaggi, quindi è lecito sperare che la storia non terminerà molto presto.



I fan della serie si chiedevano se Elliot Page, che recentemente ha dichiarato di essere transgender, avrebbe continuato a interpretare il ruolo di Vanya Hargreeves e la risposta è sì, Vanya Hargreeves sarà ancora interpretata da Elliot Page nelle future stagioni di The Umbrella Academy.