The Umbrella Academy 3, quando esce la nuova attesissima stagione?

Fra le tante serie che hanno accumulato ritardi su ritardi a causa della pandemia, The Umbrella Academy è stata più sfortunata di altre. La terza stagione in arrivo su Netflix, infatti, ha iniziato le riprese quasi un anno fa ormai e ora si trova in una lunga fase di post-produzione. Ma l'attesa, a quanto dice il cast, è quasi finita.

Ha avuto vita produttiva non facile, come molti altri prodotti per piccolo e grande schermo assediati dalle chiusure dei set e dalle troupe contingentate a causa dell’epidemia da Covid-19, la terza stagione annunciata per la serie tratta dall’omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá. Distribuita su Netflix dal 2019, la serie era arrivata a un conteggio totale di venti episodi, prima di ufficializzarne altri dieci nell’ottica di una terza, non ultima stagione. L’annuncio ufficiale è arrivato nel novembre del 2020, ma stando a dei vecchi leak dei principali insider di Netflix, il gigante dello streaming aveva ufficiosamente rinnovato la serie già prima di fine luglio dello stesso anno, quindi prima che la seconda stagione arrivasse su piattaforma e desse il tempo di valutare il primo mese di ascolti.

Secondo gli insider e considerando che è nelle intenzioni degli autori fa progredire la serie fino a un totale di otto stagioni, la ragione dietro questa messa in sviluppo anticipata era da attribuirsi proprio alla pandemia. Conscia dei ritardi che si sarebbero accumulati, la produzione voleva infatti iniziare le riprese di una terza stagione quanto prima, programmandole infine per l’inizio di febbraio 2021, così da chiuderle in agosto. L’inizio dei ciak però è stato rimandato alla fine del mese e sui set, stando alle parole del cast, si sono accumulati ulteriori ritardi. Concluse le riprese con più di un mese di ritardo, la serie è entrata in una lunga fase di post-produzione e successiva promozione che potrebbe durare fino alla criptica data di distribuzione di The Umbrella Academy 3 resa pubblica da Netflix.

Ora però, a darci speranze, è intervenuta Emmy Raver-Lampman, interprete di Allison: "Spero che i nuovi episodi arrivino questa estate, sono davvero impaziente e non vedo l'ora che arrivino. Abbiamo fatto davvero qualcosa di enorme, hanno un'energia così forte. Quindi, per il bene di tutti, incluso il mio, spero davvero che arrivino quanto prima. Ci sono un mucchio di show in ritardo a causa della pandemia, noi abbiamo dovuto recuperare un sacco di effetti visivi. Mancano ancora le date di uscita di moltissime altre produzioni. Si tratta di un momento veramente concitato. Penso che 12-16 mesi siano normali in questo momento per la creazione di una nuova stagione. Ci stiamo mettendo un po' più di tempo ma vi assicuro che l'attesa verrà ripagata".

Stando ai calcoli della Raver-Lampman e considerando che le riprese sono iniziate, di fatto, alle porte di marzo 2020, sembra più realistica la stima di 16 mesi di produzione – idealmente divisi in sette per le riprese e nove per la post-produzione, che sopperirà alle mancanze dei set con un massiccio intervento di effetti visivi. Stando così le cose, ottimisticamente potremmo vedere la serie per giugno o luglio di quest’anno. Nel frattempo, ecco i nuovi poster di The Umbrella Academy 3.