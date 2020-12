The Umbrella Academy 3, quando esce su Netflix? Le novità dopo l'annuncio

The Umbrella Academy si è mostrata quest'anno con una seconda stagione davvero incredibile. La serie tratta dai celebri fumetti di Gerard Way e Gabriel Bà, che si è fin da subito distinta per il suo stile originale e per una storia e dei personaggi incredibili, è già in fase di produzione per una terza stagione.

Le voci erano giunte da WhatsOnNetflix, che ancora prima che Netflix ordinasse ufficialmente una stagione 3, ha già parlato del fatto che il colosso dello streaming avesse ordinato una stagione 3 dello show ancor prima del debutto della seconda stagione.

Recentemente Netflix ha ufficialmente comunicato il rinnovo del popolare spettacolo di supereroi per una terza stagione. Quest'ultima, che consisterà ancora una volta in 10 episodi, inizierà la produzione nel febbraio 2021 a Toronto, in Canada. I membri del cast della seconda stagione che torneranno per la terza stagione includono Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya e Colm Feore. Steve Blackman tornerà come showrunner e produttore esecutivo.

La seconda stagione ha visto i fratelli protagonisti sparsi nel tempo a Dallas, in Texas, in un arco temporale di tre anni. Cinque (Gallagher) è stato l'ultimo ad atterrare, proprio nel bel mezzo di un giorno del giudizio nucleare, che si scopre essere il risultato dell'interruzione della sequenza temporale del gruppo. La Umbrella Academy ha dovuto trovare un modo per riunirsi, capire cosa ha causato il giorno del giudizio, porvi fine e tornare alla linea temporale attuale per fermare un'altra apocalisse. Il tutto mentre viene braccato da un trio di spietati assassini svedesi. La terza stagione sarà prodotta, oltre che da Blackman, anche da Jeff F. King, Mike Richardson, Keith Goldberg e Jesse McKeown. Gerard Way e Gabriel Bá saranno co-produttori esecutivi e l'azienda produttrice sarà UCP per conto di Netflix.

Non vi è ancora una data di uscita ufficiale. Voci dicono che possa arrivare nell'estate del 2021, ma altri credono che a causa delle attuali restrizioni dovute alla pandemia possano far slittare l'uscita al 2022. In ogni caso vi terremo aggiornati al riguardo e vi lasciamo ad una nuova immagine di The Umbrella Academy 3 diffusa proprio da Steve Blackman.