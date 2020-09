The Umbrella Academy 3: quando esce la prossima stagione su Netflix?

The Umbrella Academy ha saputo ritagliarsi in due stagioni un grande entusiasmo attorno, tanto che lo showrunner Steve Blackman è già al lavoro per The Umbrella Academy 3, e il grande consenso di pubblico e critica che ha ricevuto la serie prodotta da Netflix portano a una generale fiducia sul futuro della famiglia di supereroi.

Ma la domanda ora sembra essere solamente una: quando uscirà la terza stagione di The Umbrella Academy? Potrebbe sembrare a prima vista una brutta notizia il fatto che non sia stata ancora confermata l'esistenza della terza iterazione della serie da parte di Netflix, ma in realtà è piuttosto normale doversi aspettare ancora un po' di tempo: in fondo, la seconda stagione è uscita il 31 luglio e la piattaforma di streaming probabilmente vorrà far passare ancora qualche settimana prima di annunciare il rinnovo. Salvo clamorose sorprese, dunque, potremo presto tornare ad ammirare le gesta della famiglia Hargreeves.

Del resto, ci sono ancora tante domande che necessitano una risposta: i protagonisti sono riusciti a salvare il mondo ancora una volta, credendo di riuscire a tornare tranquillamente nella loro timeline, ma lo sconvolgente finale di stagione di The Umbrella Academy 2 ha cambiato tutte le carte in tavola. Quello che tutti ci aspettiamo di vedere è una una serie di scontri tra due vere e proprie "famiglie" di supereroi.

E poi ancora, quale sarà il destino di Ben? Chi ha visto la seconda stagione conosce il destino che ha dovuto subire il fratello "morto" della famiglia Hargreeves, ma il finale di The Umbrella Academy 2 ci ha presentato un "nuovo" Ben. Cosa ci aspetta da qui in poi?

Troppi quesiti sono rimasti per non chiedere a gran voce una terza stagione, che è nell'aria, ma che probabilmente, anche a causa dei tanti rinvii dovuti alla pandemia globale da COVID-19, sembra difficile che arriverà prima del 2022.

Vi è piaciuta la seconda stagione di The Umbrella Academy? Non vedete l'ora di vedere come proseguiranno le vicende degli Hargreeves? Fatecelo sapere nello spazio commenti!