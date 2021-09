The Umbrella Academy 3, quando esce la nuova stagione su Netflix?

The Umbrella Academy, la serie tratta dalla graphic novel del frontman dei My Chemical Romance Gerard Way, tornerà presto su Netflix con la sua stagione 3. Come raccontato da Tom Hopper, i lavori sullo show sono stati rallentati proprio dalle norme da dover seguire per evitare il contagio da covid-19. Quanto arriverà quindi la prossima stagione?

Non abbiamo molte notizie al riguardo, ma da ciò che si è raccolto, si può fare una previsione. Come raccontato dallo stesso cast in un video pubblicato sui social della serie TV, le riprese si sono concluse lo scorso 28 Agosto. Il lavoro di post-produzione dovrebbe dunque iniziare a breve, portando la serie sui nostri schermi non prima del prossimo anno.

Molti pensano all'autunno del 2022, che coincide con il classico "inizio di stagione" per le serie. Altri invece pensano che potremmo rivederla anche prima, magari nel primo trimestre del 2022. La post-produzione non dovrebbe infatti richiedere un periodo eccessivamente lungo, e l'indicazione data dall'uscita delle due season precedenti non ci fa pensare ad un periodo preciso come favorito. Mentre la prima era uscita a Febbraio 2019, infatti, la seconda era stata pubblicata sulla piattaforma a Luglio 2020. Quella dei primi mesi del 2022 resta, ad ora, l'opzione più probabile, ma non sarebbe strano se ci fossero prolungamenti.

Nel frattempo sono stati comunicati i titoli dei 10 episodi della terza stagione di The Umbrella Academy, che i fan sperano di vedere sui propri schermi molto presto!