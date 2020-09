The Umbrella Academy 3: quando si girerà la nuova stagione?

The Umbrella Academy è una delle serie più importanti su Netflix, ottenendo un successo unico di pubblico e critica. Nonostante questo, il rinnovo ufficiale da parte della piattaforma non è ancora arrivato, ed Emmy Raver-Lapman non è sicura che The Umbrella Academy torni con una terza stagione. Gli indizi sul futuro della serie, tuttavia, ci sono.

Innanzitutto, se la Raver-Lapman è dubbiosa sull'esistenza di un prossimo ciclo di episodi, un altro attore sembra ben più convinto che presto assisteremo a una terza stagione. Stiamo parlando di Justin H. Min, interprete di Ben Hargreeves, che in un'intervista a TV Line ha parlato del ruolo del suo personaggio nella prossima stagione:

"(Ben, ndr) sarà piuttosto diverso rispetto a come l'abbiamo visto sinora, non solo fisicamente, ma anche in termini di personalità e carattere."

Questo ci fa supporre che agli attori (o almeno sicuramente a Min) siano state date delle indicazioni su come i personaggi si evolveranno nel corso della serie. Inoltre, lo stesso Gerard Way ha espresso un generale ottimismo sul futuro del franchise, avendo dichiarato, a proposito dello show, che la famiglia Hargreeves ha solamente iniziato a scoprire la vera natura dei loro poteri, e che molte altre avventure catastrofiche e rocambolesche aspettano i fratelli supereroi.

Un'indicazione ben più importante ci viene direttamente data nientemeno che dalla Canada Director's Guild Hotlist, una lista aggiornata degli show che sono in produzione o stanno per entrarvi all'interno del territorio canadese. Ebbene, nella pagina dedicata ai rumor dei prodotti che potrebbero iniziare a breve in Ontario possiamo trovare The Umbrella Academy 3, con inizio della pre-produzione in programma per ottobre 2020. Che sia arrivato il momento per Netflix di annunciare finalmente il rinnovo? Vi ricordiamo che, sebbene si trovi in un documento ufficiale (che potrete trovare in calce alla notizia come fonte), si tratta di show ancora non confermati e, per quanto attendibili, solo dei rumor.

In attesa di scoprire se finalmente potremo gioire nel vedere il rinnovo della serie, qui potete trovare la nostra recensione della seconda stagione di The Umbrella Academy.