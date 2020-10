The Umbrella Academy 3, ecco quando potrebbero partire le riprese della nuova stagione

Sebbene manchi ancora l'annuncio ufficiale da parte di Netflix, la terza stagione di The Umbrella Academy dovrebbe già essere in cassaforte, e ci sarebbe già una possibile data di inizio riprese.

È il sito Production Weekly a fornire una presunta data d'inizio riprese per la nuova stagione della serie di successo targata Netflix tratta dalle graphic novel di Gerard Way e Gabriel Bá: secondo quanto riportato, infatti, The Umbrella Academy 3 dovrebbe iniziare a girare il 1 febbraio 2021 in quel di Toronto, Canada, e le riprese dovrebbero protrarsi fino al mese di agosto.

Ovviamente, queste informazioni vanno prese con le dovute pinze, specialmente visti gli ultimi sviluppi in campo di ritardi, rinnovi e cancellazioni dovuti alla prolungata emergenza sanitaria.

Per quanto si sia ampiamente parlato di ciò che potrebbe accadere nei nuovi episodi di The Umbrella Academy, come dicevamo anche in apertura, la mancanza di una comunicazione ufficiale da parte della piattaforma streaming in merito al rinnovo della serie potrebbe destare qualche preoccupazione, malgrado dei rumor vorrebbero già la terza stagione in fase di pre-produzione.

D'altronde, di questi tempi, anche un rinnovo ufficiale non garantirebbe necessariamente il prosieguo della serie (vedi GLOW o The Society), ma questo è un altro discorso.

Nl frattempo, ci auguriamo tutti che i Fratelli Hargreeves possano tornare al più presto sui nostri teleschermi (e se le indiscrezioni dovessero rivelarsi veritiere, il 2022 potrebbe essere l'anno giusto).