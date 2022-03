The Umbrella Academy 3, rivelata finalmente la data d'uscita: è imminente!

Avevamo perso il conto da quanto stessimo aspettando la terza, attesissima stagione di The Umbrella Academy. Ora, finalmente, un teaser appena arrivato dai suoi canali ufficiali ci rivela la data d'uscita. Pochi mesi ci dividono dai nuovi episodi e dallo scontro con la Sparrows mostrato in questo primo filmato.

Appena un mese fa ci chiedevamo quando sarebbe uscita The Umbrella Academy 3, la nuova stagione di una delle serie che aveva più accusato i ritardi dovuti alla pandemia. Nonostante Netflix si fosse portata avanti, dando luce verde alla nuova stagione prima ancora che la precedente arrivasse sul catalogo, i dieci episodi in dirittura d’arrivo avevano accumulato diverse settimane di ritardo nel corso delle riprese, per poi entrare in una lunga fase di post-produzione a tempo indeterminato. Finalmente però, un nuovo filmato reso pubblico a mezzo social offre un’ottima indicazione di massima, in linea con quanto anticipato dal cast.

Giugno 2022. Si legge così alla fine del filmato che trovate in calce all’articolo, rivelando quindi quantomeno il mese di debutto degli episodi. Nel filmato però non c’è solo questo: troviamo anzi gli amati protagonisti della Umbrella Academy in una delle scene clou della stagione in arrivo, pronti a fronteggiare i diretti rivali della Sparrows Academy. Chi vincerà? Per saperlo, dovremo attendere l’inizio dell’estate. Un grazie però all’attrice Emmy Raver-Lampman, interprete di Allison, che con le sue parole di qualche mese fa aveva previsto con estrema precisione la data d’uscita, spiegando le ragioni di tanto ritardo.

Queste le sue parole: "Spero che i nuovi episodi arrivino questa estate, sono davvero impaziente e non vedo l'ora che arrivino. Abbiamo fatto davvero qualcosa di enorme, hanno un'energia così forte. Quindi, per il bene di tutti, incluso il mio, spero davvero che arrivino quanto prima. Ci sono un mucchio di show in ritardo a causa della pandemia, noi abbiamo dovuto recuperare un sacco di effetti visivi. Mancano ancora le date di uscita di moltissime altre produzioni. Si tratta di un momento veramente concitato. Penso che 12-16 mesi siano normali in questo momento per la creazione di una nuova stagione. Ci stiamo mettendo un po' più di tempo ma vi assicuro che l'attesa verrà ripagata". Nel frattempo, ecco gli sviluppi in arrivo in The Umbrella Academy 3. Voi che aspettative avete sulla nuova stagione? Ditecelo nei commenti!