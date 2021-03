The Umbrella Academy 3: tutto ciò che sappiamo sulla prossima stagione

Dopo due stagioni davvero brillanti, The Umbrella Academy è pronta a tornare con un terzo ciclo di episodi esplosivi e folli, in pieno stile con il prodotto che abbiamo già ammirato. In attesa di saperne di più sull'eventuale data di uscita, vogliamo concentrarci su quale potrebbe essere il futuro dello show ideato da Steve Blackman.

Abbiamo visto insieme quante stagioni potrebbe avere The Umbrella Academy su Netflix in futuro, ma oggi è il momento di trattare esclusivamente della trama dei prossimi episodi della serie adattamento dei fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá. Vi avvisiamo che faremo spoiler sul finale della seconda stagione di The Umbrella Academy, quindi se non siete ancora in pari con lo show vi invitiamo a non procedere oltre nella lettura e a tornare in un secondo momento. Iniziamo.

Sparrow Academy

Il primo cruciale snodo di trama sarà comprendere cosa esattamente sia la Sparrow Academy, e quali siano le sue intenzioni. Nell'intenso finale del secondo arco narrativo di The Umbrella Academy, infatti, ci è stata presentata il misterioso gruppo formato da Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore), apparentemente in un universo parallelo rispetto a quello dei nostri protagonisti. Collaboreranno con gli Hargreeves? Saranno dei nemici? Non vediamo l'ora di scoprirlo.

Lila Pitts

Al termine della seconda stagione, vediamo il personaggio di Lila (Ritu Arya) scappare via in un'epoca ignota con una delle valigette della Commissione, dopo aver scoperto la verità sui suoi genitori e la loro morte. Immaginiamo che, a questo punto, proverà a salvare sua madre e suo padre, ma che conseguenze potrebbe avere questo atto? Porterà all'esistenza di una nuova The Handler?

Harlan

Sebbene Vanya gli abbia rimosso tutti i suoi poteri, sappiamo che Harlan (Justin Paul Kelly) possiede comunque doti telecinetiche. Nel 2019, epoca nella quale sono tornati i fratelli Hargreeves, Harlan avrà 64 anni. Difficilmente avrà dimenticato Vanya (Elliot Page), né tantomeno i membri della Umbrella. Potrebbe rivelarsi un'utile risorsa nel futuro? O un altro, ennesimo, nemico da affrontare?

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su quale sia il potere di Vanya Hargreeves in The Umbrella Academy, la palla passa a voi: come credete andrà avanti la storia di The Umbrella Academy? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!