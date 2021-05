The Umbrella Academy 3, dal set un primo sguardo alla Sparrow Academy: ecco la foto

Mentre proseguono senza intoppi le riprese della terza stagione di The Umbrella Academy, ecco arrivare in rete un primo sguardo alla Sparrow Academy, il nuovo gruppo di supereroi che farà il suo debutto nei prossimi episodi della serie Netflix.

Introdotto nell'intenso finale del secondo arco narrativo di The Umbrella Academy, questo misterioso gruppo è stato formato da Sir Reginald Hargreeves e sembra appartenere ad un universo parallelo rispetto a quello dei protagonisti. Tra i membri troviamo Jayme, (Cazzie David), Alphonso (Jake Epstein), Marcus (Justin Cornwell), Ben (Justin H. Min), Fei (Birtne Oldford) e Sloane (Genesis Rodriguez).

Come potete vedere nella foto in calce alla notizia, alcuni membri della Sparrow Academy sono stati immortalati accanto a Tom Hopper, interprete di Luther Hargreeves, che giace a terra accanto a un lampione in una sorta di parco. In particolare nell'immagine vediamo Ben, descritto come un ragazzo intrigante e determinato ad ottenere lo status di leader, e Sloane, sognatrice romantica e desiderosa di vedere il mondo al di fuori della Sparrow Academy.

Come credete che andrà avanti la storia della serie Netflix? Come sempre, fateci sapere le vostre aspettative con un commento nello spazio qui sotto. Per altre anticipazioni, vi lasciamo a tutto quello che sappiamo su The Umbrella Academy 3.