The Umbrella Academy 3, sui social spunta una nuova criptica immagine: trailer in arrivo?

La terza stagione di The Umbrella Academy arriverà nel 2022 e sebbene non ci sia ancora una data d’uscita fissata, potrebbe arrivare prima del previsto stando all’ultimo aggiornamento sui social ufficiali dello show Netflix. Oppure, più semplicemente, presto potremmo vedere il primo teaser trailer dell'attesa stagione.

L’ultima volta che abbiamo avuto notizie sull’adattamento della serie di fumetti di Gerard Way e Gabriel Ba è stato durante il "The Umbrella Academy Day" di ottobre in cui il servizio di streaming aveva pubblicato un video sul suo sito confermando che il volume intitolato "Hotel Oblivion" sarebbe stato importante in questo nuovo lotto di episodi. Per tre mesi non è trapelato niente riguardo alla terza stagione, questo fino a Capodanno quando una nuova criptica immagine raffigurante sette passeri ombrosi in volo è stata condivisa su Instagram con la didascalia "in arrivo", come potete vedere in calce alla notizia. Significa che è in arrivo un teaser o un trailer? Una data di uscita ufficiale? Lo scopriremo sicuramente nei prossimi giorni.

Le riprese di The Umbrella Academy sono finite in agosto, il produttore esecutivo Steve Blackman ha rappresentato lo spettacolo durante l'evento "Geeked Week" di Netflix e ha rivelato ufficialmente i titoli degli episodi per The Umbrella Academy 3. Inoltre farà il suo debutto anche la Sparrow Academy, composta dai nuovi ingressi nel cast quali: Justin Cornwell, Britne Oldford, Genesis Rodriguez, Cazzie David, Jake Epstein, Cubo di Psykronium che induce terrore esistenziale.



