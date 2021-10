The Umbrella Academy 3, la Sparrow Academy invade i social: cosa sta succedendo?

Quest'oggi Netflix ha fornito qualche indizio sull'uscita di Umbrella Academy 3, ma a quanto pare il bello doveva ancora arrivare, a giudicare da ciò che sta succedendo sui social al momento. La Sparrow Academy è qui... Cosa bolle in pentola?

È un gran giorno questo per la Sparrow Academy, non solo perché coincide con il compleanno dei suoi membri, ma anche perché i ragazzi hanno ricevuto un account social tutto loro.

Non è finita qui, tuttavia, considerando l'"hackeraggio" che c'è stato nei confronti degli account dell'Umbrella Academy sempre per mano degli Sparrow...

Se vi fate un giro su Instagram (o se date un'occhiata alla nostra gallery in calce alla notizia) potete farvi un'idea di ciò che sta succedendo, e soprattutto, potete dire la vostra su ciò che ancora dovrà succedere.

Sì, perché nonostante le "interferenze", ai fan di The Umbrella Academy è stato promesso un regalino, e questo si può trovare "dove trovate anche il vostro show preferito (ed è meglio che sia il nostro)".

Intanto, abbiamo già avuto la conferma che la terza stagione di The Umbrella Academy adatterà almeno in parte l'arco narrativo dei fumetti intitolato Hotel Oblivion (qui trovate i titoli degli episodi di The Umbrella Academy 3), e il nome fa anche riferimento a un hotel ai confini della realtà in cui Reginald Hargreeves è solito imprigionare tutti i supervillain sconfitti dai figli (un po' come l'Arkham Asylum per la DC o il Raft per la Marvel).

Nella serie tv di Netflix non abbiamo ancora incontrato delle simili entità, ma magari sarà proprio in occasione dei nuovi episodi che ci verranno presentate.

Nel frattempo, conviene tenere d'occhio gli account social dello show, perché chissà quante ne vedremo ancora!