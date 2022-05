The Umbrella Academy 3: ecco gli Sparrow nei nuovi poster

Dopo gli ultimi poster di The Umbrella Academy 3, arrivano nuove immagini, che mostrano una seconda superfamiglia della Sparrow Academy, che troverete in fondo all'articolo.

Nelle foto vediamo la squadra, che è formata da Tom Hopper che interpreta Luther, David Castañeda nei panni di Diego, Emmy Raver-Lampman come Allison, Robert Sheehan che veste i panni di Klaus, Aidan Gallagher come Five ed Elliot Page che sarà Viktor. Come sappiamo, la stagione 3 seguirà gli eventi della seconda, portando la famiglia in una linea temporale diversa. In questa realtà alternativa, il loro padre adottivo, Sir Reginald Hargreeves, ha creato un'altra famiglia adottiva di super ragazzi.

La serie basata sulla graphic novel di Gerard Way e Gabriel Bá, è stata creata dallo showrunner Steve Blackman e in questa stagione vedrà gli Umbrellas e gli Sparrow che si incontrano e devono trovare ora un modo per convivere. L'unione tra le due famiglie potrebbe essere l'unica cosa che impedisce al mondo di crollare stavolta, poiché i viaggi nel tempo degli Umbrellas potrebbero aver scatenato una potente forza del male, contro cui bisognerà opporsi.

Ora, mentre attendiamo l'uscita del prossimo capitolo che arriverà su Netflix il 22 Giugno, date un'occhiata a Elliot Page che sarà Viktor in The Umbrella Academy 3.