The Umbrella Academy 3: nella nuova stagione c'è un grande cambiamento all'Hotel Oblivion

Nel corso della terza stagione di The Umbrella Academy sono molte le sorprese riservate specialmente ai lettori dei fumetti da cui la serie Netflix è tratta. Nei nuovi episodi è possibile vedere più volte l'Hotel Obsidian, il cui nome ricorda molto da vicino l'Hotel Oblivion della controparte cartacea. Ecco quali sono stati i cambiamenti maggiori.

Solo al termine della nuova stagione viene rivelato quanto sia diversa la versione dell'Hotel Oblivion che appare nella serie TV dalla sua controparte nei fumetti.

Nella serie di The Umbrella Academy viene rivelato che l'Hotel Obsidian è stato costruito da Sir Reginald Hargreeves, che si era reso conto dell'esistenza di un portale per l'Hotel Oblivion dall'altra parte. Come da tradizione per Hargreeves, però, si trattava di una copertura, qualcosa che serviva a nascondere le sue vere intenzioni. Dall'altra parte del portale, l'Hotel Oblivion era una macchina situata in un'altra dimensione. Come ha rivelato lo stesso Hargreeves nel finale, è stata creata da "chi ha creato l'universo" e lo ha fatto come mezzo da usare in caso di emergenza, che avrebbe permesso di resettare l'universo se necessario.

La terza stagione ha visto gli effetti devastanti del kugelblitz, il buco nero che ha mangiato la realtà a causa del paradosso del nonno in gioco in questo nuovo universo. Dopo essere entrato nell'hotel e aver sconfitto i suoi "guardiani", samurai giganti che sembrano fatti di scarafaggi, Hargreeves usa la macchina dell'hotel per cercare di resettare l'universo. L'alimentazione della macchina? L'Umbrella Academy e gli Sparrows rimasti, con Hargreeves che osserva che "le particelle all'interno dei loro corpi sono le uniche cose che alimentano la macchina", le particelle a cui si riferisce sono quelle che apparentemente li hanno fatti nascere e hanno dato loro i poteri.

Nelle pagine della serie a fumetti The Umbrella Academy, l'Hotel Oblivion è molto diverso. Nei fumetti, l'edificio è una creazione di Sir Reginald Hargreeves, ma non è un luogo con grandi guardiani simili a samurai e nemmeno una macchina per resettare l'universo, almeno per quanto ne sappiamo. La serie a fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá utilizza l'Hotel Oblivion come prigione, che ospita tutti i nemici che la Umbrella Academy ha affrontato nel corso degli anni, o almeno sembra essere una prigione.

Su queste pagine trovate già la nostra recensione di The Umbrella Academy 3.