The Umbrella Academy 3: svelati i titoli dei 10 episodi della nuova stagione!

Torna anche oggi l'appuntamento con la Netflix Geeked Week, e tra i protagonisti della seconda giornata dedicata ai futuri arrivi del servizio non poteva mancare The Umbrella Academy, di ritorno con l'attesissima terza stagione.

Sul palco virtuale dell'evento si è presentato Steve Blackman, creatore e autore principale della serie Netflix, che ha approfittato dell'occasione per regalare ai fan i titoli ufficiali di tutti i 10 episodi del nuovo arco narrativo.

Ecco la lista completa dei titoli, che ovviamente nascondono diversi riferimenti al fumetto originale:

Meet the Family World’s Biggest Ball of Twine Pocket Full of Lightning Kugelblitz Kindest Cut Marigold Auf Wiedersehen Wedding at the End of the World Six Bells Oblivion

Nessuna novità invece per quanto riguarda la data di uscita, anche perché le riprese di The Umbrella Academy 3 sono partite a febbraio inoltrato. Ciò significa che i nuovi episodi potrebbero arrivare anche a primavere del 2022 se non addirittura anche oltre.



Vi ricordiamo che tra le new entry della stagione troveremo Justin Cornwell nei panni di Marcus aka Sparrow #1, Britne Oldford nel ruolo di Fei aka Sparrow #3, Jake Epstein nei panni di Alphonso aka Sparrow #4, Genesis Rodriguez nel ruolo di Sloane aka Sparrow #5, Cazzie David nei panni di Jayme aka Sparrow #6. In attesa di altre novità, vi lasciamo a quello che sappiamo su un eventuale stagione 4 di The Umbrella Academy.