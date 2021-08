The Umbrella Academy 3, terminate le riprese: il cast saluta i fan in un video

Lo scorso 22 agosto Elliot Page interveniva dal set per annunciare l'avvicinarsi della conclusione della riprese della terza e attesissima stagione di The Umbrella Academy, e a cinque giorni da quel video la produzione dei nuovi episodi dello show Netflix si è adesso ufficialmente e finalmente conclusa.

Questa volta la notizia arriva da un video diffuso direttamente dai social Netflix dedicati a The Umbrella Academy, dove è stato pubblicato un filmato che vede tutti i protagonisti annunciare proprio il termine delle riprese e lasciare ognuno un proprio commento sulla fine della lavorazione e quello che ci sarà da aspettarsi dai nuovi episodi della serie.



Li vediamo davvero tutti: nel video compaiono infatti Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Robert Sheehan, Emmy Raver-Lampman, Aidan Gallgher e anche il mitico Colm Feore, che nella serie riveste il ruolo di Reginald Hargreeves, fondatore dell'Umbrella Academy. Gli attori sostengono in gruppo "che la terza è la stagione migliore finora", ma questo spetterò al pubblico deciderlo una volta che questa sarà approdata su Netflix, probabilmente il prossimo inverno 2022, se non più tardi.



Quanto state attendendo la terza stagione di The Umbrella Academy? Come sempre, diteci cosa ne pensate lasciando un vostro commento nell'apposita sezione in calce alla notizia.