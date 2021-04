The Umbrella Academy 3, Tom Hopper aggiorna sulle riprese

Mentre la produzione della terza stagione di The Umbrella Academy era già in corso da qualche tempo, le riprese della serie Netflix sono ancora agli inizi, stando a quanto raccontato da Tom Hopper in una recente intervista.

Come leggiamo sul sito Collider, infatti, Hopper ha voluto darci un update sui lavori della terza stagione di The Umbrella Academy, spiegando anche le conseguenze del COVID sulla tabella di marcia.

"Beh, i protocolli per il COVID prevedono giorni più brevi, il che si traduce in un maggior tempo necessario per le riprese, Ma sì, siamo molto vicini all'inizio" ha affermato l'interprete di Luther nello show Netflix "Non siamo andati molto avanti [nella produzione] al momento, perciò ci vorrà ancora parecchio, ma è tutto grandioso. La cosa buona è il materiale base, il lavoro fatto [sulla sceneggiatura] è fantastico, quindi ogni giorno sul set è davvero una gioia e ci si diverte da matti".

E aggiunge "Credo che avremmo dovuto iniziare un po' prima con le riprese, inizialmente. Non ne sono sicuro. Ma se non altro in questo modo ho potuto girare Resident Evil, perché probabilmente [le riprese de] i due progetti si sarebbero accavallati. Ma così ho avuto modo di girare il film".

E nei giorni scorsi, proprio ai microfoni di Collider Tom Hopper aveva parlato del reboot di Resident Evil e di come secondo lui farà davvero contenti i fan dei videogiochi.

Speriamo allora che la terza stagione di The Umbrella Academy farà altrettanto con i lettori delle graphic novel di Gerard Way e Gabriel Bá, e soprattutto, che arrivi al più presto su Netflix.