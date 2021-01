The Umbrella Academy 3: la top 5 di scene che rendono Cinque il miglior personaggio

La popolarità di The Umbrella Academy sembra senza fine: adorata dagli spettatori per essersi presentata come un prodotto "di rottura", ha saputo unire azione sfrenata a momenti di folle ironia. Mentre abbiamo parlato dello status della produzione di The Umbrella Academy 3, oggi vogliamo trattare di uno dei personaggi più amati dello show.

Stiamo ovviamente parlando di Numero Cinque Hargreeves. Rivediamo insieme i migliori momenti nelle prime due stagioni del fantastico ragazzo interpretato da Aidan Gallagher.

Danni alla Commissione

Nel sesto episodio della prima stagione, dal titolo Il giorno che non c'è stato, The Handler (Kate Walsh) porta Numero Cinque alla Commissione. Quello che combina poi l'Hargreeves è fuori di testa: ordina a Cha-Cha e Hazel di eliminarsi a vicenda, lancia una granata contro The Handler, distrugge tutte le valigette portali (tranne una che decide di portarsi con sé) e torna indietro nel tempo. Spettacolare

Run Boy Run

Che Numero Cinque fosse un personaggio speciale si è capito sin dai primi momenti dello show, come per esempio durante il secondo episodio della prima stagione (intitolato Run Boy Run), nel quale Cinque si reca in un magazzino per recuperare la "sua" Dolores. Qui viene attaccato da Hazel e Cha-Cha (Mary J. Blidge) in una sequenza spettacolare nella quale Cinque riesce a cavarsela brillantemente.

Salvatore

L'Apocalisse è un momento fondamentale nella serie, ed è importante arrivare preparati. Durante il decimo e ultimo episodio della prima stagione (Il violino bianco), con l'Apocalisse imminente, Cinque dimostra di essere un vero e proprio leader quando decide di salvare la sua famiglia usando i suoi poteri per tornare indietro nel tempo.

Conti in sospeso

Mettere fine ai piani della Commissione era diventato l'obiettivo principale di Numero Cinque. Finalmente, nella seconda stagione (durante il settimo episodio, dal titolo Öga for öga), il personaggio ha l'occasione giusta e massacra i membri direttivi della Commissione con un'ascia. Uno dei momenti migliori di tutta la serie.

La psicosi del paradosso

Chiudiamo con l'ottavo episodio della seconda stagione (Le sette fasi), nel quale assistiamo a una delle scene più incredibili di Cinque, che descrive la psicosi del paradosso, per spiegare al fratello Luther (Tom Hopper) quali siano le orribili conseguenze per essere presente nella stessa linea temporale con due versioni di sé. La prestazione attoriale di Gallagher è semplicemente perfetta.

Mentre vi lasciamo a un nostro approfondimento riguardo a quale gruppo sia più forte tra i fratelli Hargreeves e la Sparrow Academy in The Umbrella Academy, vogliamo sapere la vostra: quali sono le vostre scene preferite con Numero Cinque in The Umbrella Academy? Commentate!