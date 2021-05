The Umbrella Academy 3, quali sono le ultime novità sulla serie Netflix?

Era il gennaio 2019 quando per la prima volta giunse su Netflix la prima stagione della serie tratta dalla graphic novel firmata dal frontman dei My Chemical Romance Gerard Way. Grazie al successo abbiamo potuto osservare anche una seconda stagione, ma adesso che è stata confermata la terza quando uscirà?

L’ordine di una stagione 3 di The Umbrella Academy è arrivato ben prima della pandemia di Covid-19 proprio per iniziare a lavorare alla pre-produzione da casa, risparmiando quindi tempo e facendosi trovare pronti ad iniziare i lavori una volta che giunto il via libera per tornare sui set. Il 10 novembre 2020, comunque, è giunta la conferma dell'inizio della produzione proprio da Netflix.

Gerard Way, negli ultimi mesi, ha dichiarato che la storia prenderà spunto da un gran numero di materiale realizzato e da realizzare. Infatti l'autore del fumetto ha affermato di avere in mente a grandi linee la trama per altri cinque volumi, portando la serie a fumetti ad averne in totale otto. Come se non bastasse, aveva anche provveduto a consegnare allo showrunner un documento che descrive cosa accadrà nei capitoli futuri. In teoria, quindi, ci sarebbe talmente tanto materiale da realizzare otto stagioni. Ma a che punto siamo intanto con la terza?

Per quanto riguarda l'uscita, attualmente non c'è alcuna data ufficiale. Le riprese dovevano iniziare il primo febbraio scorso e, per motivi legati alla pandemia, protrarsi fino ad agosto. Il debutto, quindi, sarebbe potuto avvenire a inizio 2022. Elliot Page, però, nei mesi scorsi ha comunicato che la produzione è ripartita in realtà a febbraio inoltrato. Stando a Tom Hopper, inoltre, le nuove norme da seguire per via del COVID hanno rallentato non poco la produzione. Ciò significa che gli episodi potrebbero arrivare anche nella primavera del 2022 se non addirittura in estate.

In The Umbrella Academy 3 dovremmo aspettarci lo stesso cast principale della seconda stagione, con l’aggiunta probabilmente di Ethan Hwang, il giovane Ben. Gli attori certi quindi soono: Colm Feore è Sir Reginald Hargreeves/Monocolo, Tom Hopper è Luther/Numero 1/ Spaceboy, David Castañeda è Diego/ Numero 2/Kraken, Emmy Raver-Lampman è Allison/Numero 3/Voce, Robert Sheehan è Klaus/Numero 4/Medium, Aidan Gallagher è Il Ragazzo/Numero 5 e Elliot Page è Vanya/Numero 7/ Violino Bianco. Ritroveremo poi anche Justin H. Min, con il suo Ben/Numero 6/Horror che nel nuovo capitolo sarà Sparrow #2.

Negli scorsi mesi sono state annunciate anche alcune new entry facenti parte della Sparrow Academy: Justin Cornwell (The InBetween) è Marcus aka Sparrow #1, Britne Oldford (The Flash) è Fei aka Sparrow #3, Jake Epstein (Designated Survivor) è Alphonso aka Sparrow #4, Genesis Rodriguez (The Fugitive) è Sloane aka Sparrow #5, Cazzie David (Eighty-Sixed) è Jayme aka Sparrow #6 e Christopher aka Sparrow #7 è rappresentato da un cubo telecinetico di origini sconosciute.

Infine The Umbrella Academy 3 avrà nuovamente 10 nuovi episodi in streaming, com’è stato per i 20 già disponibili, tra primo e secondo capitolo. Nel corso della produzione grande attenzione riserverà il personaggio di Elliot Page, specialmente dopo le ultime vicende legate all'attore. Intanto dal set è arrivato un primo sguardo alla Sparrow Academy.