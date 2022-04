The Umbrella Academy 3, ecco Viktor Hargreeves nel nuovo character poster con Elliot Page

Abbiamo già scoperto che nella terza stagione di The Umbrella Academy il personaggio di Elliot Page cambierà nome, ma quest'oggi abbiamo occasione di vederlo protagonista anche di un nuovissimo character poster.

Si avvicina sempre di più il momento del debutto di The Umbrella Academy 3 su Netflix, e nel frattempo iniziamo a conoscere meglio i suoi protagonisti tramite i nuovi materiali promozionali.

Nelle ultime ore ne sono infatti stati diffusi già tre character poster, anche se uno presenta semplicemente il numero 7, mentre un altro è stato dedicato interamente alla misteriosa entità nota come Christopher ("Non sottovalutate il potere di un cubo psykronium capace di indurre terrore esistenziale", si legge nella caption in allegato).

Il terzo, tuttavia, ci mostra un volto noto in versione del tutto nuova, quello di Elliot Page a.k.a. Viktor Hargreeves.

Scrive su Instagram il profilo ufficiale umbrellaacad: "Viktor Hargreeves, autore della fine del mondo. Per due volte".

Ovviamente, non può tardare ad arrivare la risposta del profilo ufficiale della misteriosa Sparrow Academy, introdotta al termine della stagione 2 della serie Netflix...

thesparrowacad_: "Lo dite come se far finire il mondo due volte fosse una cosa di cui vantarsi"

Quale sarà la dinamica tra i membri dell'Umbrella Academy e della Sparrow Academy nella nuova stagione? E quali sorprese ci riserverà The Umbrella Academy 3?