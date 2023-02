The Umbrella Academy 4: Nick Offerman e Megan Mullally nel cast dell'ultima stagione!

Sono attualmente in corso le riprese della quarta e ultima stagione di The Umbrella Academy, la celebre serie Netflix ideata da Steve Blackman basata sull'omonimo fumetto. In attesa di scoprire quando lo show verrà distribuito sulla piattaforma, nelle ultime ore sono arrivati dei nuovi aggiornamenti riguardanti il cast.

Sebbene non sia ancora arrivata l'ufficialità, Megan Mullally ha infatti anticipato che presto entrerà a far parte della serie insieme a suo marito Nick Offerman. L'attrice, nota principalmente per il ruolo di Karen Walker nella sitcom Will & Grace, attualmente è impegnata con il tour promozionale della serie Party Down e proprio in una delle sue ultime interviste ha rivelato che tra poche settimane inizierà a girare con Offerman The Umbrella Academy 4:

"Voglio dire, l'accordo non è del tutto chiuso, ma facciamo solo finta che lo sia", ha rivelato. "[Iniziamo le riprese] tra un paio di settimane." L'attrice ha poi anticipano quali saranno i loro ruoli nello show, ovvero "una coppia sposata di nome Jean e Gene, entrambi sono professori universitari".

I due, che hanno già recitato insieme nella quarta stagione di Will & Grace e in Parks and Recreation, si sono sposati nel 2003. Recentemente, Offerman ha emozionato i fan con una splendida performance nella terza puntata di The Last of Us, la serie HBO interpretata da Pedro Pascal e Bella Ramsey.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che è stato rivelato il titolo del primo episodio di The Umbrella Academy 4.