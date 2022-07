The Umbrella Academy 4, quando esce la prossima stagione su Netflix?

Nonostante debba ancora ricevere il via libera da parte di Netflix, non abbiamo alcuni dubbio che The Umbrella Academy si veda riconfermata anche per una quarta stagione dopo il successo della terza da poco arrivata su piattaforma. Anche perché diversi insider la danno per certa e i tempi di produzione sono abbastanza chiari.

Di tutte le serie colpite dai ritardi dovuti alla pandemia di Covid-19, la terza stagione dell’amatissimo show Netflix è stata particolarmente sfortunata, più colpita di altre nonostante avesse cercato, nel lontano 2020, di anticipare la produzione per non rimanere bloccata dalle chiusure dei set. Ora quella stagione è finalmente sbarcata su piattaforma – trovate qui la nostra recensione di The Umbrella Academy 3 – e lo ha fatto accumulando ritardi su ritardi. Ovviamente non auguriamo lo stesso a un’eventuale quarta stagione, ma i precedenti produttivi di The Umbrella Academy possono aiutarci a capire se e quando un quarto capitolo potrebbe essere pronto.



Diciamo potrebbe, perché in realtà una quarta stagione non è stata ancora ufficializzata da Netflix, che come per la precedente potrebbe voler valutare gli ascolti su piattaforma prima di dare luce verde definitiva a un rinnovo. Ciononostante, lo show è uno dei più amati di Netflix dopo Stranger Things – che arriverà a cinque stagioni e per sua scelta, ma sarebbe potuto durare di più – e gli autori hanno sempre detto di voler arrivare addirittura a otto stagioni totali. Fermarsi alla terza, dunque, parrebbe strano, soprattutto dopo il cliffhanger messo in scena nel finale e soprattutto perché diversi insider hanno già leakato un primo via libera ufficioso da parte di Netflix.



Lo stesso è avvenuto per la terza stagione: confermata ufficialmente solo a novembre 2020, già dall’estate dello stesso anno, prima ancora che la seconda stagione venisse distribuita, si diceva fosse stata rinnovata ufficiosamente. Considerato che sia la seconda che la terza sono arrivate in estate, lo stesso potremmo aspettarci per la quarta: ma l’estate del 2023 è troppo ravvicinata e quella del 2024, invece, vorrebbe dire che anche la quarta avrà accumulato dei ritardi giustificabili solo con una pandemia. Netflix potrebbe quindi voler rompere la tradizione, dandosi qualche mese per decidere definitivamente sul rinnovo e poi dai 12 ai 16 canonici per preparare il tutto, consegnandocela a cavallo fra il 2023 o più probabilmente la primavera del 2024.