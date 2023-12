The Umbrella Academy 4, quando uscirà la nuova stagione? Tutto quello che sappiamo

The Umbrella Academy è stata rinnovata nell'agosto 2022 da Netflix per una quarta e ultima stagione, ma dall'epoca della notizia è ormai trascorso ben più di un anno e negli ultimi mesi ci sono stati anche gli scioperi di sceneggiatori e attori a Hollywood. A che punto dello sviluppo ci troviamo e, soprattutto, quando usciranno i nuovi episodi?

Considerando gli scioperi di Hollywood che si sono protratti fino a poche settimane fa, l'unica notizia sulla Stagione 4 di The Umbrella Academy è stata un video di "compleanno" in ottobre, che celebrava la data di nascita fittizia di ciascuno dei fratelli dotati di abilità. (O, per meglio dire, gli ex-dotati, visti gli eventi del finale della terza stagione). Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale, ma ci aspettiamo che nuovi aggiornamenti arrivino se non entro la fine dell'anno almeno all'inizio del 2024.

Come confermato dai primi due video dietro le quinte pubblicati da Netflix, The Umbrella Academy non perderà nessun membro del cast nella quarta stagione. I fan potranno contare sul ritorno di Aidan Gallagher, David Castañeda, Tom Hopper, Elliot Page, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan e Justin H. Min, ma i ritorni al di fuori di questi membri del cast rimangono al momento un mistero. Scoprite poi le new entry di The Umbrella Academy 4.

Anche Colm Feore tornerà presumibilmente a vestire i panni di Reginald Hargreeves, presumibilmente nella versione più potente introdotta alla fine della terza stagione nella "nuova" linea temporale del 2019. Considerando che quel grande momento ha anche rivelato che la moglie Abigail, precedentemente morta, vive ora di nuovo al suo fianco, i fan possono presumibilmente aspettarsi di vedere Liisa Repo-Martell assumere un ruolo più importante nella quarta stagione (non è chiaro se vedremo/sentiremo o meno Adam Godley nei panni dello scimpanzé senziente Pogo).

Visto come sono andate le cose per Luther nella terza stagione - eccetto la parte in cui è stato ucciso da Sparrow Reginald - i fan sperano di assistere anche al ritorno di Genesis Rodriguez nei panni di Sloane. Detto questo, alla fine della stagione non è chiaro dove si trovi e come il cambio di linea temporale potrà influire sul suo ritorno.

Lo Stan di Javon Walton è stato messo fuori gioco dal kugelblitz, ma ci sono ancora speranze per il ritorno del personaggio nella linea temporale del 2019. Anche se presumibilmente non sarà Walton a interpretarlo, data la differenza d'età, visto che Lila lo aveva originariamente escluso dalla linea temporale del 1989.