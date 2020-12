The Umbrella Academy: 5 differenze clamorose tra la serie e il fumetto

Finalmente ci siamo: dopo tanti mesi di attesa, ora possiamo dire che The Umbrella Academy tornerà su Netflix con la sua terza stagione. Un annuncio che tutti i fan dello show aspettavano, ma che ha tardato ad arrivare, nonostante le conferme ufficiose (delle quali vi avevamo parlato) che c'erano state nel corso degli ultimi mesi.

Sebbene probabilmente dovremo aspettare ancora un po' per vedere The Umbrella Academy 3 su Netflix, abbiamo continuato a seguire da vicino la serie ideata da Steve Blackman per non lasciarvi senza contenuti dedicati alla famiglia di supereroi più pazza della televisione, parlando di alcuni approfondimenti davvero interessanti, come per esempio cosa potrebbe succedere in The Umbrella Academy 3, o quali siano state le migliori scene delle prime due stagioni di The Umbrella Academy. Oggi, invece, vogliamo parlarvi di come l'adattamento Netflix sia stato fedele al prodotto originario, ovvero i fumetti di The Umbrella Academy.

Molti di voi lo sapranno, altri forse no, ma la popolare serie è infatti una versione televisiva di una famosa saga di fumetti ideata dal cantante dei My Chemical Romance Gerard Way e disegnata dall'illustratore Gabriel Bá. Una domanda interessante quindi potrebbe essere: è stato adattato fedelmente il fumetto nella serie TV? In parte. Oggi vediamone le principali differenze.

Numero 1: I Poteri. Alcuni personaggi hanno poteri diversi tra il fumetto e la serie TV, e ci sono persino casi, come per esempio quello di Diego, che si ritrova con diverse capacità aggiuntive nei fumetti; egli è infatti in grado di trattenere il respiro sott'acqua potenzialmente all'infinito, ed è per questo che è conosciuto anche come Kraken.

Numero 2: Le origini. C'è un personaggio che ha delle origini piuttosto diverse tra serie e fumetto, ovvero Luther, o Numero 1 (interpretato da Tom Hopper). La maggior parte dei fan sapranno che Luther ha dovuto subire un intervento fatto da Reginald Hargreeves per tenerlo in vita; la differenza si trova nel fatto che, mentre nella serie Reginald somministra un siero a Luther in grado di trasformare la parte superiore del suo corpo in quella di un gorilla, nel fumetto la testa di Luther viene trapiantata sul corpo di un gorilla marziano.

Numero 3: Differenze fisiche. Ci sono sostanziali differenze fisiche tra i personaggi che abbiamo visto nella serie e come si presentano nei fumetti; vale la pena Diego che in versione cartacea si presente con un solo occhio, e Allison, che nei fumetti mostra una splendida chioma violacea.

Numero 4: L'identità. È diventato ormai famoso il caso per cui Elliot Page passerà alla storia come uno dei personaggi di Hollywood più famosi abbiamo mai conosciuto. E non è un caso aver affidato a un attore del genere un personaggio come Vanya, che rappresenta al meglio tutto l'orgoglio della comunità LGBTQI+; nei fumetti, tuttavia, la ragazza non presenta alcuna inclinazione omosessuale, e lo stesso vale per il personaggio di Klaus.

Numero 5: E Ben? Il ruolo di Ben (Justin H. Min) è una delle differenze più incredibili che possiamo trovare tra serie e fumetto; il fatto che nella versione cartacea sia un personaggio di contorno, e davvero poco approfondito, non deve essere piaciuto molto a Blackman che, sebbene non si possa parlare di protagonista assoluto, viene di certo annoverato tra i personaggi principali dello show. E menomale, oseremmo anche dire.

E ora la palla passa a voi: conoscevate queste differenze tra la serie The Umbrella Academy e la sua versione a fumetti? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio dedicato!