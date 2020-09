The Umbrella Academy: 5 risposte che la Stagione 3 dovrà assolutamente darci

Nonostante Emmy Raver-Lapman rimanga incerta su una possibile terza stagione di The Umbrella Academy, i numeri della serie giocano a suo favore, e molto presto potremo sapere se arriverà il tanto agognato rinnovo dello show. The Umbrella Academy 2 è stato un successo, ma ha lasciato molti interrogativi e questioni irrisolte. Vediamo insieme quali.

La prima domanda a cui vogliamo una risposta in una possibile terza stagione riguarda il destino di Grace (Jordan Claire Robbins), la "madre" dei fratelli Hargreeves. Nella prima stagione avevamo avuto a che fare con la Grace "robotica"; nella seconda stagione, dopo gli eventi catastrofici provocati da Vanya (Ellen Page), nel 1963 ci troviamo davanti a una Grace in forma umana, la sua versione "originale". Dopo aver scoperto i piani di Reginald (Colm Feore), la donna lascia il suo amante. La domanda ci giunge spontanea: che cosa ne sarà di lei? Quali eventi porteranno alla creazione della Grace robot?

Dopo la scioccante rivelazione alla fine della seconda stagione che riguarda la vera natura di Lila (Ritu Arya), una delle prime cose che possiamo chiederci è se esistono altri "fratelli" nel mondo e, nel caso, quanti possano essere. Sappiamo che 43 bambini nacquero il primo ottobre del 1989, e solo sette vennero adottati da Reginald. Ora che abbiamo scoperto l'esistenza di un'altra ragazza dotata di poteri, potremmo chiederci se ce ne siano almeno altri 35 in giro per il globo a creare diversi scompigli.

E, a proposito, di Lila, che fine ha fatto la ragazza? Dopo aver visto la morte di The Handler (Kate Walsh), sua madre adottiva, abbiamo visto Lila prendere la valigetta e sparire in chissà quale linea temporale.

Ora veniamo alle due domande più importanti, e che tiene impegnati la maggior parte dei fan in lunghe discussioni: innanzitutto, che cos'è la Sparrow Academy? Al loro ritorno nel 2019, i fratelli Hargreeves non solo hanno ritrovato il loro fratello Ben (Justin H. Minh) vivo, ma si sono trovati di fronte a un nuovo insieme di eroi, la Sparrow Academy. Le silhouette dei personaggi (in ombra) non ci sembrano le stesse dei fratelli che abbiamo conosciuto e Ben sembra non averli riconosciuti; a questo punto, la seconda domanda ci sembra ancora più intrigante, ovvero, esistono delle versioni alternative dei fratelli Hargreeves? E che fine hanno fatto Vanya, Luther, Diego, Allison e Cinque? Staremo a vedere.

In attesa di scoprire novità sulla serie, qui potrete trovare la nostra recensione di The Umbrella Academy 2.