The Umbrella Academy le 5 scene migliori delle prime due stagioni, aspettando la 3

Finalmente possiamo dirlo a gran voce, dopo tanti mesi di teorie, smentite e conferme: The Umbrella Academy 3 è ufficiale, e quindi presto vedremo tornare nelle nostre case le pazze avventure della famiglia Hargreeves e dei loro straordinari poteri. In attesa di scoprire novità, in ogni caso, cerchiamo di approfondire ciò che abbiamo già visto.

Se infatti dovremo aspettare ancora un po' per vedere The Umbrella Academy 3, di sicuro la serie ha già avuto modo di far parlare di sé e di creare molta curiosità attorno al prodotto, soprattutto grazie al meraviglioso e coraggiosissimo gesto di Elliot Page di The Umbrella Academy che finalmente ha mostrato chi è davvero. Questo non ha fatto che aumentare il nostro amore per la serie, che era già splendida di suo: ed è per questo motivo che vogliamo ricordarvi quali sono le migliori scene delle prime due stagioni dello show ideato da Steve Blackman.

Per primo, vogliamo citare l'epica scena, nel terzo episodio della prima stagione, Fuori dall'ordinario, nel quale Cha-Cha e Hazel irrompono nella casa degli Hargreeves alla ricerca di Numero Cinque, e che dovranno fare i conti con Luther, Diego e Allison (Emmy Raver-Lampman). Una scena con una coreografia spettacolare, e che mostra la vera forza di The Umbrella Academy: unire momenti action al cardiopalma con scene piene di humor e comiche, in una perfetta commistione.

Impossibile non parlare, sempre nella prima stagione, dell'incredibile Apocalisse scatenatasi, nel decimo e ultimo episodio del primo ciclo, Il violino bianco, a causa degli incredibili poteri scatenati da Vanya (Elliot Page), che vengono in qualche modo fermati da Allison, ma questo non farà che scatenare la pioggia di meteoriti che porterà all'apocalittico finale della prima stagione. Incredibile.

Ma The Umbrella Academy non è solo azione, ma anche tanta riflessione. Nell'ottavo episodio della seconda stagione, Le sette fasi, assistiamo a uno dei momenti più belli con protagonista Numero Cinque (Aidan Gallagher), che descrive la psicosi del paradosso, per spiegare al fratello Luther quai terribili conseguenze di essere presente in due versioni di sé stesso nella stessa linea temporale. La descrizione delle sette fasi della psicosi del paradosso è tutta da riedere, e ci fornisce un'incredibile prestazione di Gallagher.

Nel nono episodio della seconda stagione, 743, assistiamo a una scena al tempo stesso bella e commovente. Ben (Justin H. Min), per aiutare Vanya e prevenire un'altra apocalisse, entra nella mente della sorella, e riesce a calmarla. Lo sforzo tuttavia sarà troppo grande, e Ben passerà definitivamente all'aldilà. Ammettetelo che anche voi avete pianto.

Infine, non potevamo non chiudere con l'incredibile scontro tra la famiglia Hargreeves e la Commissione, nel decimo e ultimo episodio del secondo ciclo, intitolato La fine di qualcosa: oltre a sequenze di battaglia incredibili, e una Vanya semplicemente scatenata, la scena permette di esplorare diversi aspetti dei personaggi, e approfondirli. Un esempio su tutti, è il momento nel quale veniamo a scoprire la vera identità di Lila (Ritu Arya).

E ora la palla passa a voi: quali sono stati i migliori momenti delle prime due stagioni di The Umbrella Academy? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio dedicato!