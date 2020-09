The Umbrella Academy, 7 serie da vedere se siete fan dello show Netflix

Se avete già terminato la visione della seconda stagione di Umbrella Academy (e magari anche il rewatch della prima) e siete in dubbio su cosa guardare, non temete: potremmo avere una risposta, anzi, sette.

Il sito TV Guide ha infatti stilato un utile elenco di serie tv che possono andare incontro ai gusti degli spettatori di Umbrella Academy, e noi abbiamo deciso di riportarvela qui di seguito.

Sicuramente alcuni di questi titoli li conoscerete già, forse si tratta anche di alcuni tra i vostri show preferiti, ma magari, chissà, potreste trovare anche la vostra prossima ossessione.

Così, tra le serie suggerite dal sito, troviamo ad esempio quella prodotta dai Fratelli Russo Deadly Class, che però è durata soltanto una stagione, o la serie di successo di Netflix Sense8; c'è The Magicians la serie basata sui romanzi di Lev Grossman, ma anche i live-action di Titans e Marvel's Runaways, seguiti da The Gifted.

In ultimo, troviamo menzionato uno show che soprattutto i fan di Klaus potrebbero apprezzare: stiamo parlando di Misfits, in cui compare anche Robert Sheehan tra i suoi protagonisti.

Insomma, le opzioni per chi vuole rivivere storie e atmosfere simili a quelle viste in Umbrella Academy non mancano di certo. La scelta spetta a voi.